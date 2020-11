Al via “Scelto da noi”, il concorso letterario dedicato alla narrativa per bambini. Come partecipare

MASSA MARITTIMA – E’ stato pubblicato il bando della XXVIII edizione del concorso letterario “Scelto da noi” 2021 / 2022 dedicato alla narrativa per bambini.

Nato nel 1994 per iniziativa di alcune insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Massa Marittima e della Biblioteca comunale di Massa Marittima Gaetano Badii, il concorso giunge oggi alla sua ventottesima edizione e nel tempo ha visto premiati importanti autori per ragazzi come Roberto Denti, Susanna Tamaro, Angela Nanetti, Francesco Costa, Emanuela Nava e molti altri.

Al concorso possono partecipare sia gli editori sia direttamente gli autori di opere pubblicate a stampa in italiano e indirizzate ai bambini tra 9 e 10 anni e si può inviare anche più di un’opera. Quelle inviate devono essere presenti nel catalogo dell’editore e facilmente reperibili in libreria, a prescindere dall’anno di edizione. Verranno accettate solo opere di autori che scrivono in italiano. La partecipazione è gratuita.

Una giuria composta da tre insegnanti della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Massa Marittima e da due rappresentanti della Biblioteca comunale selezionerà le opere pervenute e stabilirà entro settembre 2021 la cinquina di libri che entrerà in concorso. Tra le opere in cinquina potranno essere selezionati anche più titoli di una stessa casa editrice.

Gli editori e gli autori le cui opere sono state selezionate per la cinquina dovranno inviare entro due settimane dalla comunicazione all’indirizzo della biblioteca altre 5 copie dell’opera entrata in cinquina. Tali copie verranno utilizzate dalla scuola in supporto al progetto di lettura.

Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 i circa 200 bambini delle classi quarta e quinta delle scuole elementari dell’Istituto Comprensivo, con il coordinamento degli insegnanti coinvolti nel progetto lettura e con l’appoggio delle librerie della città e della biblioteca, leggeranno le opere in cinquina ed esprimeranno un voto da 1 a 10 per ognuno di esse.

Entro il 30 aprile 2022, quando la lettura e la votazione da parte dei bambini saranno terminate, si procederà al conteggio dei voti e la Biblioteca comunale provvederà a nominare il vincitore a cui andrà un premio di 1000 euro. “Si tratta di uno dei premi più prestigiosi per la letteratura per l’infanzia – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima Irene Marconi – sia per la sua longevità (ventotto anni di durata ininterrotta non sono pochi) sia perché il premio è conferito dai bambini: “scelto da noi” vuol dire infatti che sono i bambini a scegliere, all’interno della cinquina selezionata dagli insegnanti tra i libri iscritti al concorso, il libro che sarà premiato”.

Per partecipare al bando basta inviare entro il 31 marzo 2021 una copia dell’opera o delle opere che si intendono iscrivere al concorso all’indirizzo della Biblioteca Comunale (Piazza XXIV Maggio 10 – Massa Marittima). Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale del comune: www.comune.massamarittima.gr.it, su quello delle Biblioteche di Maremma e sulla pagina Facebook della Biblioteca comunale Gaetano Badii.