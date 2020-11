ULTIM’ORA – Coronavirus: Toscana in “zona gialla”: ecco tutte le misure in vigore da venerdì

GROSSETO – L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ha inserito la Toscana tra le Regioni considerate in “zona gialla”. Da venerdì 6 novembre, così come previsto dal dpcm firmato la notte scorsa dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, entreranno in vigore una serie di misure restrittive che rimarranno operative fino al 3 dicembre.

«La nostra Regione – scrive Eugenio Giani, presidente della Toscana – è nella zona gialla, la più moderata tra le fasce di rischio decise dal Governo. Dalle 22 alle 5 del mattino sarà possibile spostarsi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute».

«Sono consentiti gli spostamenti anche fuori Regione, purché quelle confinanti siano nella stessa zona di rischio moderato. Saranno chiusi i centri commerciali nei fine settimana, sale gioco, musei, mostre, palestre, piscine, cinema e teatri».

«La didattica a distanza sarà al 100% per le scuole superiori. I trasporti pubblici viaggeranno al 50% della capienza».

«Dobbiamo – ha concluso Giani – impegnarci per non peggiorare la situazione, facciamo la nostra parte!».