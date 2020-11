Tornano le mascherine gratuite della Regione Toscana: ecco orari e giorni della distribuzione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tornano in azione le associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale di Castiglione della Pescaia, che con i propri iscritti procederanno fra giovedì 5 e venerdì 6 novembre alla distribuzione delle 36mila mascherine fornite dalla Regione Toscana, per gli abitanti del paese.

«L’Amministrazione comunale – spiegano il sindaco Giancarlo Farnetani e la consigliera delegata alle politiche sociali Sandra Mucciarini – ha richiesto e immediatamente ricevuto la disponibilità a collaborare per la distribuzione da Croce Rossa, Misericordia, Vab e Insieme in rosa, ma assieme a loro, questa volta, si sono aggiunti e li ringraziamo: il Comitato dei festeggiamenti di Buriano, l’Associazione culturale Isidoro Falchi di Vetulonia, il Centro sociale, l’Hockey club e l’associazione Corte dei miracoli».

Il calendario della distribuzione e delle postazioni è presente già sulle varie pagine social e anche all’interno dell’App del Comune.

I volontari saranno presenti in piazza Indipendenza a Buriano giovedì 5 novembre dalle ore 14:00 alle 17:00, venerdì 6 al bar del Bozzone (14:00 – 17:00) e il 5 novembre la distribuzione avverrà anche in piazza Vatluna di Vetulonia sempre con orario (14:00 – 17:00). Doppio appuntamento, 5 e 6 novembre, per ritirare questo ausilio protettivo in varie location della cittadina costiera che sono: piazza del Popolo a Tirli dalle 9:00 alle 12:00, al Centro commerciale il Gualdo di Punta Ala, ma dalle 9:00 alle 13:00, in Pian d’Alma, nei pressi del ristorante da Brunone, orario 14:00 – 16:00, nella Corte di pian di Rocca dalle 14:00 alle 17:00. L’area davanti al bar “Pieraccini” 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00 sarà il punto di riferimento per gli abitanti di Ponti di Badia, Ampio, Andreina. Nel piazzale del bar “Poventa” dalle 14:00 alle 17:00 i volontari consegneranno le mascherine ai residenti di Rocchette, Roccamare, Riva del Sole, Capezzolo e Val delle Cannucce. Il parcheggio della Farmacia comunale, in via Ansedonia, sarà occupato per la distribuzione agli abitanti della zona di ponte Giorgini con orario 14:00 – 17:00, piazza Orsini, non stop: 9:00 – 17:00 per i residenti dei rioni “Piazza”, “Marina” e “Castello”. Nelle immediate vicinanze dello stadio “Valdrigi” con orario 14:00 – 17:00 sarà il punto di ritrovo per i cittadini che abitano in quella zona e a Poggio alle Trincee, al palazzo comunale dalle 9:00 alle 17:00 si potranno recare i residenti nella zona artigianale e nelle vie attorno a Poggio d’Oro. Nell’area del Centro commerciale della Coop, sempre dalle 9:00 alle 17:00 è il punto di riferimento per gli abitanti delle Paduline. Infine, i volontari consegneranno le mascherine per chi ha la residente nella zona Orto del Lilli, appuntamento nella piazza dalle 14:00 alle 17:00.