Punto della situazione per la Pallamano Follonica: «Quarto posto inaspettato ma dobbiamo crescere»

FOLLONICA – Punto della situazione in casa della Starfish Pallamano Follonica. “Con i campionati fermi per impegni della Nazionale – ha diramato la società – la Pallamano Follonica si gode il quarto posto in classifica con una partita da recuperare. Risultato veramente inaspettato all’inizio della stagione, almeno in casa follonichese, mentre per altri tecnici non è casuale visto il tasso tecnico e di esperienza di alcuni giocatori. Come detto molte volte per i ragazzi dei mister Matteo Pesci e Massimo Cecchini questo è l’anno zero, un anno in cui devono solo crescere e acquisire esperienza”.

“Il carattere di questa squadra – continua il comunicato – che ha vinto il campionato di serie B l’anno scorso da imbattuta e senza rivali in campo, si sta riproponendo quest’anno regalando davvero partite di livello e soddisfazioni a tutto l’ambiente sportivo del golfo. La rosa del team è composta da 21 giocatori con un’età media di 20 anni e questa la dice davvero lunga sul futuro, che potrà regalare grandi soddisfazioni al presidente, il professor Antonino Vella, che nell’anno sportivo 2021 /22 potrebbe organizzare i festeggiamenti per i 50 anni del Follonica Pallamano con un campionato davvero da protagonisti e forse far ricordare ai vecchi appassionati di pallamano i tempi in cui Cristian Gatu e compagni correvano e segnavano con i colori del Follonica”.