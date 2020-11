Maremma Magazine: in edicola ed on line il numero di novembre

GROSSETO – Ecco un altro ricchissimo ed imperdibile numero di Maremma Magazine, già in edicola ed on line.

IN QUESTO NUMERO

VIVI

Maremma, estate col botto ma adesso tornano le paure e le incertezze

Parco della Maremma, flusso turistico eccezionale anche ai tempi del Covid

Castiglione della Pescaia tra i protagonisti della terza edizione del G20s, il summit delle principali località balneari italiane

Si illumina l’inverno del Monte Amiata: un itinerario alla scoperta degli antichi riti del fuoco

Quando l’ingegner Temistocle Sadun portò nel 1898 la luce a Pitigliano

Obiettivo: promuovere la DOC e la Maremma su scala mondiale

Metti un tour itinerante in giro per cantine negli angoli più belli della Toscana del sud

Aiutare le imprese vitivinicole a lavorare meglio: la mission di GS Sistemi per il comparto enologico

Il nuovo Carrefour Express aperto a Grosseto, nel cuore della città

Croce Rossa Italiana, oltre un secolo di storia e di vita, sempre al fianco delle persone

Il Convento di San Pietro al Petreto in quel di Scansano, un gioiello storico nella ricostruzione grafica di Massimo Tosi

Colori d’autunno: a spasso in mezzo al suggestivo foliage dell’anello Monte Amiata

Il progetto “Via delle città Etrusche” è realtà: 173 km di percorsi culturali e ambientali tra Maremma e Toscana

Vivo d’Orcia, AdF e Comune al lavoro su nuova sede e Museo dell’Acqua

Caravaggio è… tornato a Porto Ercole per l’ultimo atto, interpretato da De Majo

“Quadrivio”, doppio evento a novembre… Covid permettendo

SCOPRI

C’è da vedere

Metti una visita al Parco delle Biancane con la speciale audioguida. A Monterotondo Marittimo

Briciole di Storia

Storie di ossa senza pace, ovvero reliquie sacre medievali in alta Maremma

Personaggi

“Giovanni Chelli, sacerdote e cittadino italiano” e soprattutto acceso patriota!

L’angolo del libro

“Picinate e scemmarate”, nel libro di Antonio Becherini (‘Ntognu Bberni) rivive il vernacolo pitiglianese

“Maybe”, l’ultimo romanzo fantasy di Adriano Lorenzo Poletto

“Arcidosso nel XIX e XX secolo” il libro di Giorgio Fatarella

“L’influenza spagnola del 1918-1919. La dimensione globale, il quadro nazionale e un caso locale”

Aziende al Top

IDEOGRAM, cinquant’anni di storia di un’attività artigianale e artistica

GUSTA

Vino e dintorni

Volumi in calo, qualità alta: più che positivo il bilancio della vendemmia per il Morellino di Scansano

WINE NEWS

La cipolla rossa della Selva: è buona e fa bene!

Scalandrino di Fattoria Mantellassi alla Wine Week 2020 di Milano

Scansano, inaugurato il lounge bar “Il Ripostiglio”

Di vino in cibo | I protagonisti dell’enogastronomia maremmana

Claudio Tipa: è lui il vignaiolo dell’anno secondo la guida di Luca Gardini e Luciano Ferraro

Il vino del mese

Oltreconfine, il mitico Grenache in purezza dell’azienda Bruni premiato anche quest’anno con i “Tre Bicchieri”

La ricetta

Il Polpettone con… sorpresa, una ricetta universale che lascia spazio alla fantasia

In copertina una vacca maremmana nella cornice del Parco della Maremma. Foto di Giancarlo Gabbrielli.