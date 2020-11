GROSSETO – Nuvole e temperature ancora in leggero aumento nella giornata di venerdì 4 novembre in provincia di Grosseto, comunque in linea con quelle precedenti.

Rispetto ai 13 gradi di minima ai 18 gradi di massima, registrati ieri nel capoluogo, oggi si dovrebbe passare a una minima di 14 e una massina di 19.

Come detto, invece, resta coperto il cielo, con squarci di sole comunque piuttosto confortanti nel corso della giornata. Praticamente assenza di vento, situazione quasi di calma piatta.

