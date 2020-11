Coronavirus in Italia: 30.550 nuovi casi, 352 morti e 5.103 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi ci sono 30.550 nuovi casi, 2.306 in più rispetto a ieri, quando erano 28.244.

All’aumento del numero dei nuovi casi si associa un incremento nel numero dei tamponi effettuati, che sono 211.831, ovvero 29.544 in più di ieri, quando erano 182.287.

I morti sono 352, sostanzialmente stabili rispetto a ieri quando se ne registravano 353 (-1, ieri +25). Diminuiscono i guariti: sono 5.103 (ieri 6.258, -1.155).

Incrementati i ricoveri (in totale 22.116), che crescono di (+1.022, ieri +1.274) nelle ultime 24 ore. In aumentano anche le terapie intensive, che in totale sono 2.292 (oggi +67, ieri +203, il 2 novembre +83).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 443.235 (+25.093, ieri +21.630, il 2 novembre +18.383)

• Deceduti: 39.764 (+352, ieri +353, il 2 novembre +233)

• Dimessi/Guariti: 307.378 (oggi +5.103, ieri +6.258, il 2 novembre +3.637)

• Ricoverati: 22.116 (oggi +1.022, ieri +1.274)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.292 (oggi +67, ieri +203)

• Tamponi: 16.497.767 (+211.831)

Totale casi: 790.377 (+30.550, ieri +28.244, il 2 novembre +22.253)