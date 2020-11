Coronavirus: chiudono due classi della media. Positiva una bambina

FOLLONICA – Chiusura per Coronavirus di due classi della scuola media “Luca Pacioli” di via Gorizia. L’Asl di Grosseto ha infatti confermato l’esito positivo al tampone di una bambina e ciò ha comportato la quarantena per la sua classe e per il personale scolastico.

La seconda classe è, invece, in quarantena preventiva in attesa dell’ufficialità di un altro alunno contagiato.

La dirigente scolastica Elisa Ciaffone ha comunicato che è stato applicato il protocollo sanitario che comporta l’isolamento domiciliare (quarantena) per 10 giorni dei compagni di classe, fino al completamento dei test diagnostici delle classi e del personale scolastico coinvolto.

Le attività didattiche sono quindi sospese per le due sezioni, mentre per le altre classi continueranno le lezioni in presenza e sicurezza.