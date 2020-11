Chiuso per Covid il centro il Girasole. Due positivi

GROSSETO – Ci sono due persone positive al centro diurno il Girasole. Per questo il centro, che ospita persone con disabilità, sia fisica che psichica, è stato chiuso in attesa della sanificazione.

Tra i positivi ci sono un utente del centro e un operatore. La Asl ha disposto il tracciamento degli altri utenti e operatori del centro, solitamente il lavoro si svolge a piccoli gruppi, quindi il contagio potrebbe essere circoscritto.

Il centro, che si trova in viale Sonnino, a Grosseto, al momento è chiuso in attesa della sanificazione delle stanze, mentre sia gli utenti che gli operatori si trovano in isolamento fiduciario cautelativo. Il centro svolge attività solo diurna e perlopiù con soggetti adulti, ed è gestito dal Coeso e dalla cooperativa Arcobaleno.