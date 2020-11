Violenza sugli animali, l’annuncio del sindaco: «Provvedimenti quanto prima»

PIOMBINO – “È evidente, a seguito dell’ultima aggressione di stanotte, che non si tratta di un caso sporadico ma di uno o più soggetti che, con il beneficio delle tenebre, attaccano intenzionalmente i cani dei cacciatori”.

Il sindaco Francesco Ferrari e l’assessore alle Politiche animali Simona Cresci, a seguito dell’ennesima aggressione ai danni degli animali, hanno convocato una videoconferenza con le associazioni animaliste e venatorie.

“È necessario prendere provvedimenti quanto prima, sia per proteggere gli animali che per tutelare i loro proprietari. Abbiamo contattato il Prefetto così da chiedere una particolare attenzione sul caso da parte delle Forze dell’ordine, attivato la Polizia municipale e chiesto ai membri delle associazioni di prestare particolare attenzione a comportamenti che possano destare sospetto e riferirlo immediatamente a chi di dovere.

Per la sicurezza dei liberi cittadini non è possibile mettere in campo azioni dirette ma è indispensabile fare rete e collaborare: le associazioni animaliste hanno dato disponibilità ad ospitare i cani di chi volesse trasferirli dalle zone interessate dalle aggressioni e stiamo valutando la possibilità di maggiori controlli da parte delle associazioni che dispongono del decreto prefettizio che ne autorizza i membri. È importantissimo essere uniti e collaborare affinché questi soggetti siano fermati: chi compie gesti del genere non può rimanere impunito”.