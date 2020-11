Uomo trovato svenuto sulla strada: è stato sbalzato fuori dall’auto. È grave

RISPESCIA – Aggiornamento ore 18.52: L’uomo ha 30 anni ed è di Grosseto.

News ore 18.40: È stato trovato riverso a terra, sulla strada, privo di sensi. Un uomo è stato soccorso in gravi condizioni e trasferito a Siena con l’elisoccorso Pegaso. Sembra che l’uomo sia stato sbalzato fuori da una vettura, finita fuoristrada.

Al momento sembra non ci siano altri mezzi coinvolti. L’incidente è avvenuto alle 16.30. L’uomo è stato trovato privo di sensi e non si conoscono età e residenza. È stato trasferito in codice 3 a Siena.