Marciapiede di via Derna, la giunta approva i lavori

GROSSETO – La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di ‘Messa in sicurezza del piano viabile e riqualificazione parziale del marciapiede di via Derna a Grosseto’.

L’intervento è rivolto a garantire una maggiore sicurezza nella circolazione sul tratto di strada pedonale, riqualificando così la via stessa. L’Amministrazione locale si dimostra ancora una volta attenta alle esigenze dei cittadini e sempre in prima linea per combattere l’incuria.

“Mantenere le strade e i marciapiedi puliti e in buone condizioni – ha dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco del Comune di Grosseto – è un obbligo al quale dobbiamo adempiere senza alcuna possibilità di appello. La nostra città è un luogo bellissimo che però necessità, così come tutte le altre città italiane, di un’attività pianificata e continuativa di riqualificazione e di manutenzione. La nostra Amministrazione su questo fronte non si è mai tirata indietro e continueremo a monitorare con estrema attenzione la situazione.”

“Interventi di questo tipo sono assolutamente fondamentali per il benessere di una comunità – ha spiegato Riccardo Megale, assessore con delega ai l avori pubblici – I marciapiedi, così come le strade in generale, devono essere in buone condizioni di salute, al fine così di garantire una maggiore sicurezza e un’agevole circolazione sia pedonale che per mezzo di veicoli. La nostra volontà è sempre quella di intervenire nelle aree più critiche, cercando così di migliorare la quotidianità di tutti i nostri cittadini.”