La parata più bella di Tommaso: il portiere Di Iorio è dottore in scienze motorie

GROSSETO – Un altro ottimo traguardo, questa volta ottenuto fuori dal campo, per il portiere grossetano Tommaso Di Iorio che ha conseguito la laurea in scienze motorie all’Università San Raffaele di Roma.

Il giocatore maremmano cresciuto nelle giovanili biancorosse e, con un trascorso anche tra le file del Gavorrano e del Badesse, si è laureato con una tesi intitolata “La psicologia del portiere: teoria e realtà a confronto”.

Un motivo di orgoglio per Tommaso è stata la possibilità di interfacciarsi anche con grandi realtà del panorama calcistico italiano, come la Lazio che, assieme ad altre sette società sportive, ha supportato il neolaureato nella raccolta delle informazioni e dei questionari necessari per la stesura del lavoro finale.