GROSSETO – È finito a terra mentre attraversava la strada in via Fossombroni, nel primo anello delle Mura. Una persona è stata investita da un motorino sulle strisce pedonali, all’altezza della strada che porta a via Saffi, alle carceri e al Comune.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure, e la Polizia municipale per i rilievo e stabilire la dinamica dell’incidente.