GROSSETO – Temperature minime ancora in aumento in provincia di Grosseto nella giornata di martedì 3 novembre. Nel capoluogo si dovrebbe passare dai 12 gradi di ieri ai 14 di oggi.

Massime, invece, stabili: sono attesi 18 gradi, in linea con la situazione registrata ieri. Non cambia neppure la situazione del cielo, che resta coperto.

Nuvole e squarci di sole si alterneranno per gran parte della giornata, in linea con la situazione dei giorni precedenti e anche di buona parte della settimana in corso.

