Coronavirus in Italia: 28.244 nuovi casi, 353 morti e 6.258 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi ci sono 28.244 nuovi casi, 5.991 in più rispetto a ieri, quando erano 22.253.

All’aumento del numero dei nuovi casi si associa un incremento nel numero dei tamponi effettuati, che sono 182.287, ovvero 46.556 in più di ieri, quando erano 135.731

I morti sono 353, in aumento rispetto a ieri, quando se ne registravano 233 (+120, ieri +25). Crescono i guariti: sono 6.258, quasi il doppio di ieri quando erano 3.637.

Incrementati i ricoveri (in totale 21.114), che crescono di +1.274 nelle ultime 24 ore. In aumentano anche le terapie intensive, che in totale sono 2.225 (oggi +203, ieri +83).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 418.142 (21.630, ieri +18.383)

• Deceduti: 39.412 (+353, ieri +233)

• Dimessi/Guariti: 302.275 (+6.258, ieri +3.637)

• Ricoverati: 21.114 (+1.274)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.225 (+203)

• Tamponi: 16.285.936 (+182.287)

Totale casi: 759.829 (28.244, ieri +22.253)