Coronavirus, 200mila euro a Grosseto per le aziende in crisi: arriva il bando del Comune

GROSSETO – L’Amministrazione comunale di Grosseto sta lavorando a un primo bando che servirà a mettere risorse economiche a disposizione delle aziende del territorio comunale che vivono momenti di crisi economica legate all’emergenza Coronavirus: i fondi che il Comune metterà a disposizione ammontano a 200mila euro, che troveranno copertura nel bilancio comunale, a dimostrazione di quanto sindaco e giunta siano sensibili al difficile momento che gli imprenditori di molti settori stanno affrontando proprio in questi mesi.

“L’operazione – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rientra nell’ampio lavoro legato alla cabina di regia Nucleo Fenice che questa Amministrazione comunale aveva ideato in primavera proprio per far fronte al rilancio dell’economia in vista della stagione estiva e che non ha mai esaurito la propria azione poiché l’emergenza purtroppo continua a far sentire i suoi effetti. Tanti sono i provvedimenti che l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle sue competenze e delle proprie possibilità, ha messo in campo in questi mesi per andare incontro alle categorie economiche. Dal taglio delle tariffe di tasse e tributi, al rinvio delle scadenze, all’accessibilità dei servizi, al supporto degli uffici comunali”.

“Adesso mettiamo a punto un’altra importante iniziativa che consentirà alle aziende in difficoltà di ottenere – dimostrando di avere i requisiti – un contributo economico che consenta loro di far fronte almeno in parte alla crisi del momento. Presto infatti annunceremo la pubblicazione del bando per l’assegnazione di aiuti economici, un bando dal valore di 200mila euro che saranno distribuiti tra le aziende del territorio che ne faranno domanda. Nel più breve tempo possibile gli uffici saranno in grado di dare tutte le informazioni del caso a chi fosse interessato a partecipare”.

“Colgo l’occasione – conclude il sindaco – per lanciare un appello rivolto a tutti i cittadini: quando possibile facciamo uno sforzo per sostenere l’economia grossetana, compriamo prodotti nelle attività che operano sul territorio, facciamo riferimento a fornitori locali, affidiamoci a professionisti della zona. E’ un piccolo ma prezioso contributo alla nostra splendida Grosseto, a chi ha scelto di vivere e lavorare qui. Uniamo le forze per fare fronte a questa emergenza. Grazie al lavoro degli assessori al Sociale Mirella Milli e al Bilancio Giacomo Cerboni e al segretario generale Luca Canessa che ha coordinato l’azione della cabina di regia Nucleo Fenice”.