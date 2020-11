Contributi affitto: approvata la graduatoria provvisoria. Entro 15 giorni si può fare opposizione

GROSSETO – L’Amministrazione comunale ha approvato la graduatoria provvisoria del bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2020.

La graduatoria provvisoria è composta da due allegati:

allegato A – ovvero l’elenco delle istanze che risultano ammissibili, suddiviso in fascia “A” e fascia “B”, con relativo punteggio provvisorio attribuito;

allegato B – con l’elenco delle istanze escluse con riserva perché incomplete e di quelle escluse in via definitiva, comprese delle relative motivazioni.

Si ricorda che i dati personali inclusi nelle domande di partecipazione sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e che pertanto il singolo concorrente dovrà cercare il numero di protocollo assegnatoli dall’ufficio per verificare la propria posizione in graduatoria, la quale è stata pubblicata in ordine di numero di protocollo per facilitarne la lettura.

La dicitura “escluso” si riferisce alle domande escluse in via definitiva; le altre domande, invece, sono escluse con riserva in quanto necessitano di integrazione di informazioni o di documentazione mancante, ai fini della successiva ammissione nella graduatoria definitiva.

Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, i soggetti interessati possono avanzare opposizione presentando le eventuali integrazioni utilizzando l’apposito modulo “G”, scaricabile al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/contributo-a-sostegno-canone-di-locazione/ nella sezione “allegati alla domanda”, oppure nella sezione “novità” presente nella homepage del sito del Comune di Grosseto.

Le integrazioni, in busta chiusa con cognome e nome e numero di pratica attribuito, dovranno essere consegnate entro e non oltre il 18 novembre, pena l’esclusione, nelle seguenti modalità:

consegna a mano agli uffici dei Servizi sociali di via degli Apostoli, 11. In questo caso sarà necessario prendere appuntamento telefonicamente, contattando i numeri 0564 488/862, 0564 488/018 e 0564 488/873;

tramite posta raccomandata A/R o ordinaria (in questi casi farà fede la data del timbro postale di spedizione).