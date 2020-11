Al Fossombroni didattica a distanza con i personaggi dello sport

GROSSETO – In un momento delicato per l’emergenza sanitaria che inevitabilmente coinvolge anche il mondo della scuola, il Fossombroni potenzia gli interventi con la didattica a distanza.

Per gli studenti a indirizzo sportivo dell’istituto, la settimana scolastica sta riservando una serie di incontri con i personaggi del mondo dello sport. Ciò che in passato è avvenuto con incontri in prima persona, in questo anno scolastico è stato sviluppato grazie all’utilizzo della tecnologia. In questo modo è stato possibile creare un contatto tra gli studenti e i personaggi del mondo dello sport che hanno raccontato ai ragazzi le loro esperienze più significative.

Il ciclo si è aperto con l’intervento di Maurizio Zaccherotti dell’associazione Terramare, con il tema “fare sport nel mare e nel fiume”. Gli incontri sono proseguiti con il presidente della federazione di atletica leggera Alfio Giomi, che ha parlato agli studenti di un tema significativo dal titolo: “da appassionato di atletica leggera a presidente Fidal nazionale”.

I ragazzi del Fossombroni hanno poi ascoltato le parole dell’allenatore del Grosseto calcio Lamberto Magrini che ha illustrato “il cambiamento dell’allenamento ai tempi del Covid”.

Altri incontri concluderanno il ciclo di questa settimana, come quello con il medico Daniele Tarsi con “la medicina dello sport nel mondo dilettantistico e professionistico” e di Alessio Donnini della lega navale, attraverso il tema “il mare come opportunità di occupazione”.

Al termine di questo primo ciclo di incontri ne seguiranno altri, con l’intento di allargare sempre di più il panorama delle discipline sportive e delle opportunità lavorative che possono emergere nei vari contesti.