A lezione con Cna Servizi per ottenere il patentino Fgas

GROSSETO – È in programma per venerdì 6 novembre dalle 8.30 alle 17.30 il corso per ottenere il patentino per operare su impianti che utilizzano gas fluorurati (Fgas), responsabile dell’effetto serra. Lo organizza Cna servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto, per permettere agli artigiani di ottenere la certificazione Fgas, obbligatoria per operare nel settore.

Per avere il patentino, che è personale e vale per 10 anni, è necessario seguire il corso della durata di un giorno e sostenere l’esame teorico/pratico finale che si svolgerà il 10 novembre prossimo. Solo gli operatori qualificati sono abilitati ad operare sulla banca dati Fgas nella quale, per legge, devono essere registrati tutti gli interventi effettuati sugli impianti che utilizzano questi gas.

Inoltre Cna Servizi può occuparsi anche della taratura degli strumenti Fgas: la taratura può essere fatta, su appuntamento, in tutte le sedi Cna della provincia in base alle esigenze, anche presso le sedi delle imprese. Per informazioni sul corso o sul servizio di taratura è possibile chiamare il numero 0564 471228 o inviando una email a e.dolci@cna-gr.it