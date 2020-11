Vittoria in rimonta per gli Under 17 della Blue Factor Castiglione: manita al Sarzana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ancora una vittoria per gli Under 17 della Blue Factor Castiglione che al Casa Mora, chiuso al pubblico, hanno superato in rimonta un buon Sarzana con il risultato di 5-1, al termine di una partita letteralmente dai due volti per i giovani castiglionesi.

Nel primo tempo i ragazzi di Raffaele Biancucci sono decisamente rimasti nello spogliatoio: poco concentrati in difesa e arruffoni in fase di possesso. Nonostante questo si percepiva che la partita era nelle corde della squadra maremmana, che falliva qualche ghiotta occasione (anche un rigore con Matteo Mantovani) per imprecisione e scarsa convinzione. Per contro però, di situazioni altrettanto pericolose ne concedeva agli ospiti: in una di queste il Sarzana passava in vantaggio con una bella deviazione volante di Danesi. Risultato che portava le squadre al riposo. Il tecnico castiglionese negli spogliatoi si faceva sentire, e approntava alcuni accorgimenti che poi si rivelavano decisivi nella seconda frazione.

Difesa più alta, maggiore attenzione nel possesso palla, e la partita cambiava volto in pochi minuti. Il pareggio sottomisura di Luca Mantovani e poco dopo il raddoppio di Santoni, abile a sfruttare un errore difensivo avversario. Da questo momento in poi la Blue Factor Castiglione diventava padrone del campo e arrotondava con sempre meno affanno il risultato, grazie ad un altro gol di Luca Mantovani e ad una doppietta di Santoni, che fissavano il punteggio sul 5-1 finale. Da segnalare l’ottima prova tra i pali di Alessandro Grossi, e l’esordio in under 17 di Riccardo Biancucci, appena 12 anni e una personalità da età superiore.

Blue Factor Castiglione: Grossi, F.Montauti (cap.), L.Mantovani (2), Bigliazzi, Valenti, R.Biancucci, Mantovani M., Santoni (3). All. Raffaele Biancucci.

Hockey Sarzana: Vivoli, Fabio, Zannoni, Dentelli, Lavagetti, Navalesi, Angeletti, Baldocchi (cap.), Danesi (1), Andreoni. All. Matteo Pistelli. Arbitro: Moretti di Follonica.