L’appello di Confagricoltura: «Consumiamo maremmano, si dia spazio ai prodotti locali»

GROSSETO – “Dobbiamo acquistare prodotti del nostro agroalimentare”. Attilio Tocchi, presidente di Confagricoltura Grosseto, lancia un appello ai consumatori maremmani affinché utilizzino prodotti della nostra terra e più in generale del nostro paese.

“Non è una volontà autarchica – spiega Tocchi – ma diventa una necessità per sostenere il settore, che quest’anno, come altri, è stato massacrato dal flagello del Covid. I nostri agricoltori hanno stoicamente retto, restando in “campo” nonostante l’aumento dei costi e le tante difficoltà. Quelle maremmane sono produzioni di qualità che, anche da un punto di vista di sicurezza alimentare, sono migliori di quelle di altri paesi, stante le rigide norme cui sono sottoposte.”

Tocchi annuncia che “l’agricoltura non si fermerà e continuerà a produrre anche se dovesse prefigurarsi un nuovo lockdown, o fossero adottate misure più restrittive di quelle attuali. Teniamo conto – puntualizza il presidente di Confagricoltura Grosseto – che già il settore primario sta subendo una forte contrazione a seguito delle mancate vendite sul canale HoReCa, in considerazione delle strette su ristoranti e bar. Memori di quanto avvenuto nel primo lockdown, in cui anche i consumi privati non sono stati in grado di coprire le perdite, invito i negozi e la piccola e grande distribuzione a dare più spazio ai prodotti locali e regionali, magari organizzando esposizioni, per aiutarne gli acquisti. Solo se ci sarà un aiuto da parte dei consumatori riusciremo a reggere un’urto, per certi versi devastante. Aiutateci ad aiutarvi”.