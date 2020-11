La Pallavolo Follonica riprende gli allenamenti, prima squadra e Under di nuovo al lavoro

FOLLONICA – Sono ripresi gli allenamenti della società sportiva Pallavolo Follonica Ssd, in conformità a quanto stabilito dalla Fipav; la federazione nazionale esaminate le linee guida del Governo, ha indicato le categorie di atleti per i quali la ripresa è consentita. E’ quindi possibile tornare ad allenarsi nel rispetto dei protocolli sanitari per le atlete della prima squadra, per le ragazze delle categorie Under 13, Under 15 e Under 17. Restano sospesi gli allenamenti per i campionati giovanili Volley S3 (foto d’archivio di Forti).

La società, insieme ai dirigenti ed agli allenatori ha predisposto tutti i dispositivi necessari affinchè gli atleti possano allenarsi in sicurezza, sensibilizzando tutti al rispetto di semplici regole necessarie ad assicurare il regolare e sicuro svolgimento degli allenamenti.

Il presidente Negrini ha sottolineato l’impegno della società Pallavolo Follonica nel restare a fianco dei propri atleti in un momento così particolare. “Abbiamo chiesto ai nostri atleti di osservare rigorosamente il protocollo che la federazione ed il gestore dell’impianto a nostra disposizione hanno elaborato, questo ci consente di assicurare ai ragazzi uno spazio sicuro dove possono continuare a coltivare la loro passione; Mi auguro che presto l’emergenza sanitaria sia superata, e che tutte le società sportive possano riprendere in pieno la propria attività, consentendo così anche agli atleti più piccoli di tornare ad allenarsi”.