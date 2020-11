La Corale Puccini ha un nuovo sito: tutte le novità

GROSSETO – E’ online il nuovo sito internet della Corale Puccini. L’indirizzo web è o stesso, www.coralepuccini.org.

“In questo anno così particolare, in cui abbiamo dovuto giocoforza annullare molti concerti, interrompere le prove, vivere con angoscia l’incertezza del futuro, piangere anche la perdita di persone care, la progettualità e la voglia di fare non è di certo andata in lockdown, tutt’altro” scrivono, in una nota, dalla Corale Puccini.

“L’occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri ha stimolato l’idea di bandire un concorso di composizione corale su testi di Dante, “Puccininsieme al Sommo Poeta”, convinti, come siamo, che il forte legame tra la Parola e la Musica possa contribuire alla diffusione della poetica di Dante anche tra le nuove generazioni. Abbiamo al momento già ricevuto il patrocinio del Ministero per i beni e la attività culturali e per il turismo, della Regione Toscana, del Comune e della Provincia di Grosseto e della Associazione Cori della Toscana. Siamo tra i promotori del Comitato per i festeggiamenti del 700esimo anniversario dantesco in Maremma e ringraziamo gli ideatori del progetto ‘La Maremma per Dante’.

Stiamo altresì limando anche un nuovo progetto artistico per il 2021: prima di illustrarlo, cerchiamo di capire come l’attuale situazione di emergenza sanitaria potrà ancora evolversi e cosa effettivamente potrà essere realizzato.

Siamo convinti che nei momenti di crisi sia bene investire: un rinnovato sito internet può contribuire alla realizzazione dei nostri scopi societari specie in un momento in cui la comunicazione in presenza risulta grandemente limitata.

Eccoci qua, quindi, a presentarvi il nuovo sito realizzato da Studio56 che arricchiremo, via via, di contributi grazie alla disponibilità del nostro direttore Walter Marzilli, dei suoi e nostri collaboratori, di nostri amici musicisti, produttori, professori, giornalisti ma non solo, anche di nostri coristi con doti non solo canterine.

E’ quanto mai necessario trovare nuovi stimoli di riflessione e fermarsi: siamo un’associazione apolitica e aconfessionale e, davanti al frequente dilagare di polemiche che appaiono, onestamente, faziose e, a volte, funzionali a scopi ed interessi che non ci appartengono, desideriamo andare a vedere il bello che ci circonda e a ricercare la bellezza cui aspiriamo.

Abbiamo deciso di lasciare in evidenza, in alto visionando il sito su pc, un menù ‘a tendina’ con il ‘Chi siamo’ e cosa facciamo con le informazioni più istituzionali, incluso il nostro statuto, i curricula del maestro e dei suoi collaboratori, con le informazioni relative ai precedenti nostri direttori com’é per noi consuetudine e una succinta (visto il momento sospeso) presentazione delle nostre attività.

A seguire il progetto artistico attualmente pubblicato relativo al Concorso di composizione corale su testi di Dante che, a brevissimo, si arricchirà della traduzione in inglese degli ultimi moduli, dove già sono indicati, in anticipo rispetto alle previsioni del bando, i nominativi dei componenti della giuria internazionale, nonché la presentazione del curriculum del giovane artista grossetano che nel 2008 ci ha donato il logo e l’animazione del Puccinisieme.

Non poteva mancare nel menù la voce dedicata ai festeggiamenti dei nostri (primi) 100 anni. Chi ci segue con attenzione da tempo, anche sui nostri social, sa che non siamo particolarmente inclini all’autoreferenzialità, ma la festa per il Centenario ha comportato una preparazione artistica ed organizzativa lunga cinque anni con il progetto “CentanniacCanto”, decine di eventi e concerti organizzati ogni anno grazie anche alla collaborazione con altre associazioni di promozione musicale del nostro territorio: una vera e propria festa nella festa che non può essere sottaciuta. In questa sezione dedicata al centenario è inserita anche una nutrita pagina dedicata agli “Scatti di emozioni… centenarie”.

Anche nelle pagine del menù dedicate alle “Gallerie” sono già presenti informazioni e moltissime foto legate alla nostra storia ultra centenaria raccolte con passione e grande dedizione da due nostri coristi, Elisabetta Bonifacio e Giovanni Battista Monticini, che non smetteremo mai di ringraziare!

Le gallerie fotografiche sono alternate a collage e a brevi videomontaggi realizzati negli ultimi anni pubblicati sui nostri social; crediamo che il tutto possa suscitare curiosità in chi vorrà visitare le nostre pagine e stimolare, in noi, la voglia di arricchire il sito di sempre nuovi ed aggiornati contenuti.

Sotto l’attuale foto della home page (uno scatto di Federico Giussani durante un nostro applauditissimo concerto) sono evidenziate tre categorie di articoli: news corali, Curiosità (musicali e non solo), Approfondimenti e musica corale.

Altro aspetto del nostro sito che confidiamo sia sempre in evoluzione è dedicato ai nostri sponsor e partner: la collaborazione ed il sostegno ci aiutano e non poco ad affrontare le sempre nuove sfide che ci troviamo dinanzi”.