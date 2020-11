“Grosseto Clean – Ripuliamo i muri della città!”: inizia la battaglia alle scritte e ai graffiti

GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato “Grosseto Clean – Ripuliamo i muri della città!” un innovativo progetto che vuole dare uno strumento importante ai cittadini che spesso si ritrovano i muri delle proprie case o delle proprie attività deturpati da graffiti che minano il decoro urbano della città.

Per l’anno 2020-2021, l’Amministrazione comunale ha quindi stanziato un contributo di 20mila euro a sostegno di soggetti privati proprietari di immobili, vittime di deturpazione ed imbrattamento sulle loro proprietà, che vogliono attivare interventi di pulizia finalizzati ad eliminare le tracce dei writers. Gli interventi, approvati dal Comune, dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2021 e dovranno rispettare determinati criteri: per accedere al contributo è necessario utilizzare prodotti biodegradabili con ph neutro che non necessitino di particolari attrezzature per la stesura e che non siano nocivi per la salute. Le ditte che eseguiranno i lavori dovranno incaricarsi, inoltre, di tinteggiare le pareti dello stesso colore originario, per garantire continuità con l’ambiente circostante. Alle domande definite idonee verrà inoltre concessa l’esenzione del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

“L’Amministrazione comunale è sempre stata sensibile e attenta alla lotta contro i graffiti – affermano il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna e Simona Petrucci, assessore all’Ambiente -: imbrattare i muri cittadini significa compiere un grave danno al decoro del patrimonio di Grosseto. Danneggiare, deturpare e imbrattare con vernici a spray muri, facciate edifici monumenti è un reato penale e compromette gravemente il tessuto urbano della città, la sua immagine e il suo decoro. Con questo importante progetto vogliamo valorizzare l’arredo urbano sia in termini di pulizia che di manutenzione. Abbiamo estremamente a cuore questo tipo di iniziative che puntano a mettere in risalto le risorse architettoniche della nostra città, lo dimostra il recente intervento di pulizia straordinaria attuato sulle nostre bellissime mura cittadine. Il nostro impegno in questo senso non si ferma qui, ma continuerà per il prossimo futuro con ulteriori interventi. Ai giovani vogliamo fare un appello: aiutateci a tenere pulita la città, solo con il vostro aiuto possiamo continuare a far splendere la nostra Grosseto come merita.”

L’avviso pubblico e la documentazione da compilare sono disponibili sul sito del Comune e sull’albo online al seguente link: http://www.comune.grosseto.it/albo/viste/webListaAllegatiWindow.php?id=22589