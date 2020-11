Coronavirus: quasi 400 nuovi casi in una settimana. Ecco come cresce il virus in Maremma – GRAFICO

GROSSETO - Sono 392 i nuovi casi di positività al Coronavirus in una settimana in provincia di Grosseto. Il virus in questa seconda ondata non demorde e lo dimostrano i numeri crescenti di contagio in Maremma che, a differenza della prima ondata, quella di marzo aprile, non è più da considerare una zona relativamente sicura.

Ricordiamo che nel momento di massima emergenza e durante il lockdown c'erano stati in provincia di Grosseto un massimo di 28 nuovi casi al giorno. Da qualche settimana però l'aumento dei casi ha raggiunto numeri molto più alti: nell’ultima settimana la media dei nuovi positivi al giorno è di 56 casi. Soltanto ieri i nuovi contagiati erano 71, giornata in cui si è registrata anche una nuova vittima. È un aumento importante paragonato anche ai numeri di un solo mese fa: la prima settimana di ottobre la media dei nuovi casi giornalieri era di 3,5.

In crescita anche i ricoveri in ospedale che in una settimana sono aumentati di 14 casi per un totale di 42. Quest’ultimo sembrerebbe un dato confortante rispetto ai numeri di aprile, quando il picco di ricoverati era di 58 pazienti su 269 postitivi totali, ma va ricordato anche il numero dei tamponi effettuati è oltremisura cresciuto.

L’incremento di positivi nelle ultime settimane ha portato il totale di contagiati in Maremma a superare i 1300 casi. I dati che prendiamo come riferimento sono i dati che ogni giorno vengono forniti dalla Asl Toscana sud est. La elaborazione è curata dalla redazione de IlGiunco.net.

I numeri - Questi i dati complessivi aggiornati al 01 novembre 2020. In provincia di Grosseto il numero di contagiati totali è di 1369, i decessi sono 27, i guariti 616, gli attuali positivi 726. Di questi, delle persone che ad oggi sono positive, 34 sono ricoverate nel reparto di malattie infettive e 8 in quello di terapia intensiva dell'ospedale Misericordia di Grosseto.

Il grafico - Nel grafico realizzato si può dunque trovare l'evoluzione della presenza del coronavirus in Maremma a partire dall'1 ottobre con i dati casi totali totali dei contagiati, le persone ricoverate, le persone in isolamento domiciliare (in sostanza gli asintomatici o chi ha sintomi lievi), i guariti e i morti.

Ogni linea mostra un dato diverso sul grafico e volendo, cliccando sul colore di una determinata linea nella leggenda, potete escludere una o più linee.

In base ai dati che verranno forniti anche nei prossimi giorni cercheremo di aggiornare il grafico per poter capire meglio anche quando arriverà il picco del contagi e quando finalmente la linea del numero dei contagi non continuerà più a salire, ma scenderà e comincerà ad andare verso il basso.