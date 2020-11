Coronavirus in Italia: 22.253 nuovi casi, 233 morti e 3.637

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. Riscontriamo un importante calo nel numero dei nuovi casi nelle ultime 24 ore: oggi ci sono 22.253 nuovi casi, ben 7.654 tamponi positivi in meno rispetto a ieri, quando erano 29.907.

Alla riduzione del numero dei casi si associa una diminuzione nel numero dei tamponi, che sono 135.731, ovvero 47.726 in meno di ieri (erano 183.457).

I morti sono 233, in aumento rispetto a ieri, quando se ne registravano 208 (+25). Crescono i guariti: sono 3.637, mentre ieri erano 2.954.

Incrementati i ricoveri (in totale 19.840), che crescono di +938 nelle ultime 24 ore. In aumentano anche le terapie intensive, che in totale sono 2.022 (oggi +83).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 396.512 (+18.383)

• Deceduti: 39.059 (+233)

• Dimessi/Guariti: 296.017 (+3.637)

• Ricoverati: 19.840 (+938)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.022 (+83)

• Tamponi: 16.103.649 (+135.731)

Totale casi: 731.588 (+22.253)