Coronavirus: 69 nuovi casi in provincia di Grosseto. Diversi sono bambini piccoli

GROSSETO – Sono 69 i nuovi tamponi positivi in provincia di Grosseto. Questo il dato alle 14 di oggi. Dall’inizio dell’epidemia la nostra provincia era stata quella con il minor numero di positivi rispetto a le altre due della Asl sud est. Il dato si è invece ormai allineato a quello di Siena. In tutta la Asl i nuovi positivi al Coronavirus sono infatti 351 di cui 217 nella provincia di Arezzo, 69 nella provincia di Grosseto, e 62 nella provincia di Siena.

Vi sono inoltre 113 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività: 42 sono di Arezzo, 5 extra Asl, 45 di Grosseto e 21 di Siena. 39 i ricoverati al momento all’ospedale Misericordia di Grosseto, 12 in terapia intensiva (in totale i posti disponibili sono 16).

PROVINCIA DI GROSSETO (69 nuovi casi):

Comune di sorveglianza Castiglione Della Pescaia:

Donna di 27 anni isolamento domiciliare

Uomo di 48 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Follonica:

Uomo di 62 anni isolamento domiciliare

Uomo di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 67 anni isolamento domiciliare

Uomo di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Donna di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 50 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Gavorrano:

Uomo di 57 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Grosseto:

Bambina di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Uomo di 24 anni isolamento domiciliare

Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 38 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Donna di 38 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 76 anni isolamento domiciliare

Bambina di 5 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Bambino di 5 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Bambino di 6 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico

Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico

Donna di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 30 anni isolamento domiciliare

Uomo di 33 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Uomo di 33 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 38 anni isolamento domiciliare

Donna di 38 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 45 anni isolamento domiciliare

Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

Donna di 62 anni isolamento domiciliare

Uomo di 65 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 70 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 73 anni isolamento domiciliare

Uomo di 75 anni Ricovero In Ospedale

Uomo di 66 anni Ricovero In Ospedale

Comune di sorveglianza Isola Del Giglio:

Uomo di 36 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 57 anni isolamento domiciliare

Donna di 58 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Massa Marittima:

Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Uomo di 51 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Monte Argentario:

Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 72 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Orbetello:

Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 22 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 33 anni isolamento domiciliare

Donna di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 50 anni isolamento domiciliare

Uomo di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 77 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 86 anni Ricovero In Ospedale, contatto di caso

Comune di sorveglianza Pitigliano:

Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Roccastrada:

Donna di 43 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 61 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Scansano:

Donna di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 65 anni isolamento domiciliare

Uomo di 67 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Scarlino:

Uomo di 31 anni isolamento domiciliare

Uomo di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti.

Tale attività ha evidenziato per il momento, 129 contatti per i casi di Arezzo, 85 contatti per i casi di Grosseto, 155 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

I positivi in carico sono 2.853 a domicilio 34 presso strutture di cure intermedie e 34 presso l’albergo sanitario.

Ci sono 39 ricoverati presso le Malattie infettive e 12 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 100 presso le Malattie infettive e 21 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.768 tamponi

PROVINCIA DI AREZZO (217 nuovi casi):

Comune di sorveglianza Anghiari:

Donna di 86 anni struttura residenziale

Comune di sorveglianza Arezzo:

Bambina di 2 anni isolamento domiciliare

Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 35 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Uomo di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 50 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Donna di 53 anni isolamento domiciliare

Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

Uomo di 56 anni isolamento domiciliare

Donna di 85 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Bambina di 3 anni isolamento domiciliare

Uomo di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Uomo di 28 anni isolamento domiciliare

Donna di 31 anni isolamento domiciliare

Donna di 43 anni isolamento domiciliare

Uomo di 69 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Uomo di 78 anni isolamento domiciliare

Donna di 80 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Uomo di 57 anni Ricovero In Ospedale

Donna di 87 anni Ricovero In Ospedale

Uomo di 79 anni Ricovero In Ospedale

Uomo di 92 anni Ricovero In Ospedale, asintomatico

Uomo di 51 anni struttura residenziale

Comune di sorveglianza Bibbiena:

Ragazzo di 12 anni isolamento domiciliare

Uomo di 23 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 45 anni isolamento domiciliare, asintomatico

Bambino di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare

Donna di 30 anni isolamento domiciliare, asintomatico

Donna di 42 anni isolamento domiciliare, asintomatico

Donna di 43 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Donna di 61 anni isolamento domiciliare

Uomo di 32 anni struttura residenziale

Donna di 56 anni struttura residenziale

Comune di sorveglianza Bucine:

Bambino di 1 anno isolamento domiciliare

Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

Donna di 53 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Donna di 55 anni isolamento domiciliare

Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

Uomo di 41 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Uomo di 47 anni isolamento domiciliare

Donna di 60 anni isolamento domiciliare

Donna di 60 anni isolamento domiciliare

Donna di 76 anni isolamento domiciliare

Donna di 78 anni Ricovero In Ospedale

Comune di sorveglianza Capolona:

Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Castel Focognano:

Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò:

Uomo di 18 anni isolamento domiciliare

Uomo di 28 anni isolamento domiciliare

Donna di 53 anni isolamento domiciliare

Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare

Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare

Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare

Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

Uomo di 37 anni isolamento domiciliare

Donna di 50 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino:

Ragazza di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 31 anni isolamento domiciliare

Uomo di 41 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Cavriglia:

Bambino di 2 anni isolamento domiciliare

Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

Donna di 68 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 69 anni isolamento domiciliare

Uomo di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 37 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Uomo di 43 anni isolamento domiciliare

Donna di 45 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

Donna di 53 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Chitignano:

Uomo di 37 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana:

Donna di 45 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Cortona:

Donna di 27 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 27 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 32 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 36 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 69 anni isolamento domiciliare

Uomo di 41 anni isolamento domiciliare, asintomatico

Donna di 61 anni isolamento domiciliare

Uomo di 61 anni isolamento domiciliare

Donna di 65 anni isolamento domiciliare

Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

Donna di 68 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana:

Donna di 70 anni isolamento domiciliare

Uomo di 75 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno:

Donna di 38 anni isolamento domiciliare

Donna di 73 anni isolamento domiciliare

Uomo di 80 anni isolamento domiciliare

Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare

Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

Uomo di 27 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 47 anni isolamento domiciliare

Donna di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 50 anni isolamento domiciliare

Donna di 63 anni isolamento domiciliare

Donna di 65 anni isolamento domiciliare

Uomo di 68 anni isolamento domiciliare

Donna di 76 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Loro Ciuffenna:

Bambino di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 43 anni isolamento domiciliare

Donna di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 78 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 88 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Bambino di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare

Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare

Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare

Uomo di 20 anni isolamento domiciliare

Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

Donna di 26 anni isolamento domiciliare

Uomo di 29 anni isolamento domiciliare

Donna di 45 anni isolamento domiciliare

Donna di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

Uomo di 56 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 75 anni isolamento domiciliare

Donna di 89 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Lucignano:

Donna di 25 anni isolamento domiciliare

Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

Donna di 62 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana:

Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare

Uomo di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Monte San Savino:

Donna di 31 anni isolamento domiciliare

Uomo di 52 anni isolamento domiciliare

Donna di 66 anni isolamento domiciliare

Donna di 69 anni isolamento domiciliare

Uomo di 92 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Montevarchi:

Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 20 anni isolamento domiciliare

Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

Donna di 47 anni isolamento domiciliare

Donna di 50 anni isolamento domiciliare

Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

Donna di 54 anni isolamento domiciliare

Donna di 54 anni isolamento domiciliare

Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

Bambino di 8 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Bambino di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare

Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

Donna di 20 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Donna di 23 anni isolamento domiciliare

Donna di 24 anni isolamento domiciliare

Donna di 25 anni isolamento domiciliare

Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

Uomo di 32 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 35 anni isolamento domiciliare

Donna di 51 anni isolamento domiciliare

Uomo di 56 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 60 anni isolamento domiciliare

Donna di 64 anni isolamento domiciliare

Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

Donna di 79 anni isolamento domiciliare

Donna di 84 anni isolamento domiciliare

Donna di 93 anni Ricovero Extra-Usl

Donna di 80 anni Ricovero In Ospedale

Comune di sorveglianza Ortignano Raggiolo:

Donna di 65 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Pratovecchio Stia:

Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Bambina di 6 anni isolamento domiciliare

Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Uomo di 41 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno:

Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

Uomo di 27 anni isolamento domiciliare

Donna di 28 anni isolamento domiciliare

Uomo di 33 anni isolamento domiciliare

Uomo di 35 anni isolamento domiciliare

Donna di 45 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 59 anni isolamento domiciliare

Donna di 74 anni isolamento domiciliare

Donna di 74 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Bambino di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare

Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

Donna di 29 anni isolamento domiciliare

Donna di 49 anni isolamento domiciliare

Uomo di 53 anni isolamento domiciliare

Uomo di 60 anni isolamento domiciliare

Uomo di 63 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Sansepolcro:

Bambino di 2 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Stia:

Uomo di 57 anni struttura residenziale

Comune di sorveglianza Subbiano:

Donna di 39 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini:

Ragazzo di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Donna di 28 anni isolamento domiciliare

Donna di 44 anni isolamento domiciliare

Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

Uomo di 88 anni isolamento domiciliare

Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare

Donna di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

Donna di 85 anni Ricovero In Ospedale

Donna di 79 anni Ricovero In Ospedale

Uomo di 50 anni struttura residenziale

PROVINCIA DI EXTRA ASL :

Donna di 28 anni isolamento domiciliare

Uomo di 59 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

Bambina di 5 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

PROVINCIA DI SIENA (62 nuovi casi):

Comune di sorveglianza Asciano:

Donna di 55 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 76 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Castelnuovo Berardenga:

Donna di 20 anni isolamento domiciliare

Donna di 45 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Donna di 49 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Uomo di 69 anni Ricovero Extra-Usl

Comune di sorveglianza Chianciano Terme:

Uomo di 35 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 39 anni Ricovero Extra-Usl

Comune di sorveglianza Chiusi:

Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Colle Di Val D’Elsa:

Donna di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Bambina di 2 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Montepulciano:

Donna di 34 anni isolamento domiciliare

Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

Uomo di 59 anni isolamento domiciliare

Donna di 66 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Monteriggioni:

Donna di 27 anni isolamento domiciliare

Uomo di 38 anni isolamento domiciliare

Donna di 65 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Bambino di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 41 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 43 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 47 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Monteroni D’Arbia:

Donna di 53 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Poggibonsi:

Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

Uomo di 40 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 60 anni isolamento domiciliare

Uomo di 64 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 78 anni isolamento domiciliare

Donna di 87 anni isolamento domiciliare

Uomo di 90 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Donna di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

Donna di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 38 anni isolamento domiciliare

Donna di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 52 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Rapolano Terme:

Bambina di 0 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Siena:

Donna di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 20 anni isolamento domiciliare

Uomo di 20 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 22 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 28 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 33 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 50 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 60 anni isolamento domiciliare

Uomo di 52 anni Ricovero Extra-Usl

Comune di sorveglianza Sinalunga:

Uomo di 49 anni isolamento domiciliare

Donna di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 56 anni isolamento domiciliare

Donna di 56 anni isolamento domiciliare

Donna di 95 anni struttura residenziale, contatto di caso

Donna di 91 anni struttura residenziale, contatto di caso

Donna di 94 anni struttura residenziale, contatto di caso

Comune di sorveglianza Sovicille:

Uomo di 79 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Torrita Di Siena:

Uomo di 45 anni isolamento domiciliare.