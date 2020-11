Carabinieri, controlli nel weekend: due denunce e due patenti ritirate. Fermati ragazzi che andavano a una festa

GROSSETO – Carabinieri impegnati su tutta la provincia nel fine settimana, per controlli dedicati al rispetto delle norme anti covid e della circolazione stradale.

A Pitigliano è stato denunciato un 27enne che in occasione di un controllo stradale è stato trovato in possesso di 22 grammi di hashish e sei di marijuana, mentre a Sorano due uomini sono stati trovati positivi all’alcol test: il primo – un 44enne del posto – con un tasso alcolemico di 1,15 g/l, il secondo – un 37enne proveniente dalla provincia di Viterbo (Roma) – con un tasso di 0,64 g/l.

I Carabinieri di Cinigiano hanno indirizzato i loro controlli su giovani e giovanissimi: tra questi, sei sono stati sottoposti a perquisizioni personali e veicolari, da cui è emerso che due di loro erano in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina, occultata tra l’altro da uno di loro all’interno di una tasca cucita ad hoc per poterla nascondere meglio. Nella stessa circostanza i Carabinieri hanno anche accertato che il gruppo si stava portando ad una festa privata, che di conseguenza – stando alle norme in vigore – avrebbe violato le attuali norme anti Covid.

Sono inoltre stati svolti diversi controlli antidroga all’interno del Parco Ombrone di Grosseto, dove un 33enne del posto è stato trovato in possesso di 14 grammi di hashish e pertanto denunciato in stato di libertà.