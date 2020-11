AtWork cerca-trova lavoro: falegnami, ingegneri, ottici, ragionieri, ostetrici, logopedisti, infermieri…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: falegname mobiliere, piombiere saldatore, macellatore, ingegnere del software, impiegato amministrativo, cameriere di bar, muratore in mattoni lavori di manutenzione (2), muratore in mattoni (2), conducente di escavatrice meccanica, commesso di vendita, tecnico di cantiere edile, addetto alle pulizie di interni (2), esperto di marketing, fisioterapista (2), badante (5), Tecnici elettronici, ottico, governante in esercizi alberghieri, receptionist (2), facchino, addetto alla stagionatura del formaggio (caseario industriale), conducente di trattore agricolo, addetto alla posa di cavi elettrici, Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di trattamento delle acque, Addetti a funzioni di segreteria, manovale edile, elettricista manutentore di impianti (3), ausiliario di vendita, consulente commerciale, consulente commerciale, panificatore, impacchettatore a mano, ragioniere contabile (2), meccanico frigorista industriale, impiegato amministrativo (2), Animatori turistici e professioni assimilate, tecnico del web marketing, Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate (2), Addetti allo smistamento e al recapito della posta, ingegnere progettista di modelli di qualità e affidabilità elettrica, cameriere di sala (2), aiuto cameriere ai piani, portiere di notte, cuoco di albergo, agronomo junior, insegnante di asilo nido, maitre d’hotel, colf, responsabile iniziative promozionali, saldatore di metalli speciali e leghe, commesso di banco, addetto al customer service, videoterminalista (per l’immissione dati), Tecnici meccanici, perito meccanico, aiuto cuoco di ristorante (2), cuoco di ristorante, addetto stipendi e paghe, termoidraulico, norcino, inserviente di cucina, disegnatore di arredamenti, tecnico hardware assistenza clienti LINK.

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi cerca lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it, referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13. La candidatura può essere fatta direttamente online a questo LINK.

Albergo nella zona dell’Amiata ricerca uno chef con esperienza pluriennale si valuta anche alloggio (cod 12304), e un aiuto chef con esperienza nel settore preferibile personale della zona o zone limitrofe (cod 12245)

Pubblico esercizio nella vicinanze di Marina di Grosseto ricerca un cameriere/a di sala con esperienza nel settore, orario serale, possibilità di lavoro continuativo, pat b automunito (cod 12297)

Albergo nella zona di Roccastrada ricerca da ottobre 2020 un cuoco/a con esperienza nel settore, pat b automunito, si valuta anche alloggio (cod 12315)

Albergo nelle vicinanze di Grosseto ricerca per la prossima stagione estiva da marzo 2021 e per il periodo di capodanno un portiere di notte con esperienza almeno minima di accoglienza inglese almeno scolastico, pat b automunito (cod 12320)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza nel settore lavoro continuativo serale e domenica a pranzo pat b automunito (cod 12312)

Pubblico esercizio a Civitella Paganico ricerca un capo partita agli antipasti, si offre alloggio solo a personale femminile, da ottobre 2020 (cod 12334)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza almeno minima, preferibile max 30 anni, orario spezzato o serale, e una cameriera di sala solo serale, preferibile con esperienza, max 30 anni (cod 12330 e 12331)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Alberese ricerca un cuoco capo partita con esperienza nel settore età max 30 anni, pat b, automunito da ottobre 2020 (cod 12328)

Albergo a Follonica ricerca da gennaio 2021 una reception con contratto di apprendistato preferibile minima esperienza dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 obbligatorio tedesco buono, no alloggio, zona Follonica o limitrofe, pat b automunita (cod 12342)

Albergo nella zona di Scansano ricerca un addetto reception contratto di apprendistato minima esperienza, pat b automunito, da aprile a ottobre 2021 (cod 12344) e un manutentore o aiuto manutentore con minima esperienza da novembre a marzo full time, da aprile a ottobre part time, pat b automunito (cod 12343)

Campeggio nella zona di Orbetello ricerca per la prossima stagione due segretarie ricevimento e cassa con inglese buono e una seconda lingua richiesta preferibile esperienza nel settore da aprile 2021 full time (cod 12345)

Albergo vicino a Grosseto ricerca per la prossima stagione diverse figure da aprile 2021 a fine ottobre 2021, pat b automuniti: un cuoco con esperienza nel settore (cod 12352) un barista con esperienza di caffetteria e minimi cocktails di base inglese discreto (cod 12353) segretaria ricevimento e cassa con esperienza nel settore inglese e tedesco (cod 12354) un giardiniere con esperienza nel settore (cod 12355)

• N. 1 MAGAZZINIERE/COMMESSO per il settore vendite, ferramenta e fai da te. Richiesto diploma, Patente B, disponibilità immediata, contratto full time, tempo indeterminato. Sede di lavoro Follonica. Per candidature inviare curriculum vitae con foto all’indirizzo info@sicurmaxisrl.it

• Importante Salone Hair Stylist di Grosseto seleziona apprendista/stagista di max 29 anni, desideroso di apprendere, per l’inserimento nel proprio organico. Costituiscono titoli preferenziali: vena creativa, capacità comunicativa/relazionale, attitudine al lavoro in gruppo, conoscenza della lingua Inglese. Inviare curriculum a: andreaamerighimds@gmail.com indicando rif M2.

• A Magliano in Toscana si ricercano Educatori Professionali per comunità terapeutica per minori con disagio psicologico. Si richiede esperienza nel lavoro con minori e motivazione. Si propone contratto di assunzione a tempo pieno. Inviare CV all’indirizzo mail: monica.l.cavicchioli@gmail.com. Contratto di lavoro: Tempo pieno. Livello di istruzione: Laurea triennale (Obbligatorio)

• Si ricercano Infermiere/i Professionale/i per comunità terapeutica per minori con disagio psicologico. Si richiede esperienza nel lavoro con minori e motivazione. Sede di lavoro Magliano in Toscana (Grosseto). Si propone contratto di assunzione part time/tempo pieno. Inviare CV al seguente indirizzo mail: monica.l.cavicchioli@gmail.com. Contratto di lavoro: Part Time/Tempo pieno. Livello di istruzione: Laurea (Obbligatorio).

• Si ricercano OPERATORI SOCIO SANITARI per comunità terapeutica per minori con disagio psicologico. Si richiede esperienza nel lavoro con minori e motivazione. Sede di lavoro Magliano in Toscana (Grosseto) Si propone contratto di assunzione a tempo pieno. Inviare CV all’indirizzo mail: monica.l.cavicchioli@gmail.com. Contratto di lavoro: Tempo pieno. Livello di istruzione: Attestato di qualifica professionale (Obbligatorio)

• Si ricerca uno psicologo clinico per comunità terapeutica per minori con disagio psicologico. Si richiede esperienza nel lavoro con minori e motivazione. Sede di lavoro Magliano in Toscana. Si propone contratto di assunzione part time 20 ore settimanali. Inviare CV al seguente indirizzo mail: monica.l.cavicchioli@gmail.com. Contratto di lavoro: Part Time 20 ore settimanali. Livello di istruzione: Laurea in Psicologia (Obbligatorio)

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

OSTETRICHE/CI – Azienda sanitaria Areavasta USLSUDEST ha incaricato Manpower di ricercare due figure professionale di OSTETRICO/A per Grosseto.

Il/La candidato/a dovrà operare presso presidio Ospedaliero e/o territoriale e si occuperà della diade madre-bambino in sala parto, reparto e in base alle esigenze interne anche sul territorio presso presidi ambulatoriali e consultori. ASSISTENZA OSTETRICA NEL PERIODO PREINATALE ALLA GESTANTE, ALLA PARTORIENTE, AL NEONATO E ALLA PUERPERA.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere del paziente.

lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in Ostetricia da produrre in sede di colloquio di selezione

– Iscrizione al collegio professionale di competenza da produrre in sede di colloquio di selezione

– Assicurazione delle professioni sanitarie

– Preferibilmente esperienza pregressa nel ruolo

– Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)

– Automunito/a

– Domicilio in provincia o nelle zone limitrofe

Si richiede disponibilità immediata.

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l’azienda cliente. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO – Lo ricerca la Asl, con disponibilità territoriale nella provincia di Grosseto. Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali o Distretti Sanitari dell`ASL. Svolge attività di laboratorio di analisi su campioni biologici, organizza il lavoro in base al numero e tipo di esami richiesti. Prepara i campioni, predispone i reagenti chimici; controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate e provvede alla manutenzione ordinaria e all’eventuale riallineamento degli strumenti. Esegue i test richiesti, raccoglie i dati emersi, valuta l`esito dei test per verificare eventuali sviste o errori tecnici. Elabora il referto e lo consegna al medico inviante, rendendosi disponibile per eventuali chiarimenti rispetto al risultato dei test. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: – Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3- Classe delle lauree in professioni tecnico sanitarie), oppure, il diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento, oppure diplomi riconosciuti equipollenti, da produrre in sede di colloquio di selezione – Iscrizione all’albo Professionale, da produrre in sede di colloquio di selezione – Buoni doti di comunicazione – Capacità di gestione dello stress – Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie – Disponibilità a lavorare full time e su turni (diurno, notturno e festivo) – Automunito/a. Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l’Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

LOGOPEDISTA – L’Azienda sanitaria area vasta Sud Est ha incaricato Manpower di ricercare un/una:

LOGOPEDISTA per Grosseto. Il/la candidato/a dovrà operare in abilitazione, riabilitazione e prevenzione nei confronti delle disabilità di utenza adulta con deficit di linguaggio, masticazione e / o deglutizione a causa di ictus, traumi, interventi chirurgici o post-intubazione”

lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in logopedia o titolo equipollente da produrre in sede di colloquio di selezione

– Iscrizione all’albo professionale da produrre in sede di colloquio di selezione

– Esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN

– Disponibilità a lavorare full time su 6 giorni settimanali

– Automunito/a

Requisito preferenziale aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato full time.

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

CUSTODE PER AGRITURISMO – Per prestigioso agriturismo, siamo alla ricerca di una figura di custode per la manutenzione e gestione ordinaria della residenza privata, con sede nelle colline Grossetane.

La risorsa dovrà occuparsi della custodia della struttura: accoglienza check in check out, preparazione colazioni oltre che fornire informazioni turistiche al cliente. Inoltre, tra le attività principali, si occupa di piccola manutenzione ordinaria della struttura.

Il profilo ideale ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 3/4 anni, possiede ottime capacità manuali, grande discrezione e flessibilità. Si richiede la conoscenza di base della lingua Inglese. Preferibile esperienza all’estero in ambito horeca.

Inserimento diretto con prospettiva di stabilizzazione. Si offre alloggio con ingresso privato e indipendente all’interno della proprietà.

Zona di lavoro: Scansano

INFERMIERE /INFERMIERA – La Asl ha incaricato Manpower di ricercare due infermiere/i per Massa Marittima, uno per Grosseto e uno per Orbetello.

Il candidato andrà ad operare presso il presidio ospedaliero di pertinenza in collaborazione con l’equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere psico fisico del malato.

Il profilo:

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Iscrizione all’albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Polizza assicurativa RC da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

– Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)

– Automunito/a

Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Completano il profilo una certa flessibilità e disponibilità di mobilità sul territorio.

Si offre:

Un contratto a tempo determinato di 3 mesi o comunque fino al 31 Gennaio, prorogabile, su turnistica in quinta.

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l’azienda usl toscana sud est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI – Per importante azienda settore Turistico alberghiero ricerchiamo un/una addetto paghe e contributi. Si richiede preferibile Laurea in materia economiche (o giuridiche), precedente esperienza, almeno biennale, nella mansione maturata presso studi di consulenza del lavoro, associazioni di categoria o presso uffici paghe in aziende strutturate

La risorsa si occuperà principalmente: dell’ elaborazione delle presenze e delle retribuzioni, degli obblighi contributivi e fiscali quali invio F24, controllo anomalie, DM, invio e controllo Uniemens, Certificazioni Uniche dei redditi anticipate e ordinarie, preparazione del Modello 770, altre denunce e rapporti con gli Enti.

Si richiede ottima conoscenza del sistema Zucchetti Paghe.

PROGRAMMATORE PLC – Per importante azienda cliente selezioniamo programmatori PLC che operano in maniera autonoma nell’ambito del telecontrollo e telegestione con esperienza, preferibilmente su sistemi a marchio Siemens e/o sistemi di telecontrollo Sofrel. Si richiede esperienza, anche breve, nell’attività di programmazione e messa in servizio di impianti industriali e sistemi di misura. L’attività che dovrà essere svolta è nel settore degli impianti del trattamento acque potabili e reflue e prevede sia interventi in seguito a guasti e/o modifiche di sistemi esistenti, sia l’implementazione di nuovi impianti. La risorsa ideale è in possesso di diploma tecnico elettrico industriale e ha maturato competenza nella programmazione PLC. La risorsa viene inserita nel team tecnico e si occupa di progettazione, sviluppo e programmazione PLC. Inoltre si occupa dei collaudi di impianti di telegestione e telecontrollo, di attività di manutenzione elettrica su macchine industriali, in particolare quelle relative al trattamento delle acque. Si offre un contratto di lavoro a termine con prospettive. Si richiede disponibilità a brevi trasferte in provincia e fuori provincia e flessibilità oraria.

DUE OPERATORI TECNICI – La sede: Grosseto e altri comuni della provincia. Il lavoro: attività di supporto al RUP/RES per la gestione delle opere pubbliche e servizi manutenzione, in particolare nelle fasi di programmazione (studi fattibilità etc.), progettazione ed esecuzione degli stessi; monitoraggio dei servizi di manutenzione relativi agli immobili ed impianti tecnologici installati presso le strutture aziendali; Distribuzione orario settimanale e orario di lavoro di norma distribuito su 5 giorni, con eventuali differenziazioni in funzione delle attività specifiche assegnate. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: – Ha conseguito il diploma di Geometra o Perito elettrotecnico/meccanico/edile – Si richiede esperienza minima nella gestione di lavori pubblici e manutenzione (progettazione, direzione lavori, o altro) – Capacità di utilizzo software di disegno tecnico ed altri usualmente utilizzati a supporto della attività – Buone capacità di lavorare in gruppo – Buoni doti di comunicazione – Capacità di gestione dello stress

– Capacità di aggiornamento e Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie – Flessibilità orario – Domicilio nella città – Automunito/a. Requisito preferenziale – Conoscenza della normativa antincendio e Autorizzazione/Accreditamento delle strutture sanitarie; – Preferibilmente esperienza pregressa nel ruolo presso strutture sanitarie pubbliche o private. Il contratto: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva

RESPONSABILE PROGETTAZIONE ELETTRICA – La risorsa inserita avrà la responsabilità della progettazione elettrica aziendale In particolare si occuperà di: – Progettazione e supervisione degli impianti elettrici e di automazione, sia dei quadri di bassa che di media tensione. – Conoscenza delle norme di settore e la capacità di promuoverne l’applicazione in maniera diffusa. – Organizzazione e coordinamento in modo funzionale di un Team di 10 persone addette alla progettazione elettrica. – Progettazione Elettrica degli impianti attraverso il software Eplan P8 – Contatto diretto con i vari clienti ed eventuali risoluzione problematiche post-vendita. Il profilo ricercato dovrà possedere: – Laurea in Ingegneria Elettrica, dell’Automazione o cultura equivalente. – Almeno 6/7 anni di esperienza in ambito progettazione elettrica con ruolo di responsabilità e gestione risorse – Ottima conoscenza software Eplan P8 – Ottime capacità organizzative e gestionali – Ottima conoscenza della Lingua inglese – Si richiede disponibilità a trasferte in percentuale ridotta – Doti relazionali, comunicative, determinazione, attitudine e problem solving completano il profilo ricercato. Luogo di lavoro: Provincia di Grosseto

INGEGNERE ELETTROTECNICO – Per azienda settore elettrico e termoidraulico selezioniamo Ingegnere Elettrotecnico per mansioni di stesura elaborati tecnici, disegni tecnici, configurazione e programmazione di sistemi di telecontrollo ed automazione industriale. La risorsa ideale è in possesso della Laurea in Elettrotecnica o Informatica indirizzo automazione. Si richiede la conoscenza di programma informatico autocad e la conoscenza nell’ambito della diagnostica di quadri di automazione. Completano il profilo caratteristiche quali la flessibilità e disponibilità brevi trasferte sul territorio Italiano.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali Spa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Gli annunci sono rivolti ad ambo i sessi.

OPERAIO ISCRITTO ALLA LEGGE 68/1999 – Per importante azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo una figura di Operaio Appartenente alle Categorie Protette Legge 68/99 con percentuale di invalidità superiore al 50%.

Il candidato sarà adibito alla produzione di manufatti in linea produttiva e dovrà occuparsi della manutenzione leggera dell’impianto.

Si richiede la manualità con i principali strumenti da banco e con quelli per fare la manutenzione per esempio il decespugliatore, di essere automunito, di essere disponibile a fare un orario di lavoro a tempo parziale (circa 19 ore settimanali) dal lunedì al sabato di mattina.

CCNL di categoria. Contratto a tempo determinato di 3/12 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro Grosseto.

MURATORE – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito Edile un muratore con esperienza nel ruolo.

L’azienda si occupa di manutenzione e costruzione di acquedotti, gasdotti, fognature, impianti di vario genere, costruzione e manutenzione impianti di depurazione e potabilizzazione.

La figura ricercata dovrà occuparsi di eseguire lavori di imbiancatura, costruzione/manutenzione muretti e piccoli lavori di muratura.

L’esigenza è un tempo determinato di 2 mesi fino al termine del cantiere. Orario full time Lun-Ven, luogo di lavoro Grosseto.

DUE ADDETTI AL CONTROLLO E ALLA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ’. Richiesta esperienza nel ruolo. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria retribuzione netta di circa 1.200 euro. Primo contratto di 3 mesi finalizzato ad una assunzione fissa. Luogo di lavoro: uno a Grosseto e uno a Orbetello.

SALDATORE A FILO, AD ELETTRODO, A TIG, OSSIACETILENICO, CARPENTIERE IN FERRO per azienda settore metalmeccanico. Luogo di lavoro Massa Marittima (Gr). Primo contratto a tempo determinato di 1 mese con proroghe. CCNL Metalmeccanico Industria, livello 3°. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì. Possibilità di fare ore di straordinario.

VENDITORE D’AUTO. Principali compiti e responsabilità: Gestione della clientela; Vendita del nuovo e dell’usato. Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione preferibilmente nel settore automotive; Disponibilità nel fine settimana; Inclinazione commerciale e orientamento al risultato. Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Orario di lavoro: Tempo pieno. Luogo di lavoro: Grosseto. CCNL di categoria. Inquadramento valutato sulla base del profilo.

MECCANICO MOTORISTA. La risorsa inserita in azienda si occuperà della diagnostica guasti, riparazione e manutenzione motori.

Richiesta esperienza maturata nel settore della meccanica degli autocarri, dei mezzi movimento terra, dei mezzi nautici, conoscenza della motoristica e della elettromeccanica.

Inserimento scopo assunzione. Inquadramento e retribuzione rapportato al profilo professionale del candidato.

Orario di lavoro dal lunedì al venerdì, 8:00-13:00 e 14:00-17:00.

Zona di Lavoro: Grosseto. CCNL di categoria.

ESCAVATORISTA ADDETTO MEZZI D’OPERA MOVIMENTO TERRA BOBCAT MINIPALA

CINGOLATA GOMMATA CON PATENTE DI GUIDA C. L’autista si occuperà di opere di scavo

quali canalizzazioni su sede stradale, scavo e getto fondazioni per posa pali e piccole

opere in muratura. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Primo

contratto di lavoro a tempo determinato di due mesi più proroghe successive. CCNL di

categoria. Luogo di lavoro Grosseto.

MACELLAIO. La figura ricercata si occupa della macellazione, si dedica alla disossatura e alla preparazione di tagli primari e secondari di carne destinati alla vendita o a successive trasformazioni industriali, effettua le lavorazioni di macinatura della carne necessarie per il confezionamento dei prodotti, si occupa di pesare e confezionare la carne, lavora su impianti per la trasformazione delle carni ad elevata meccanizzazione e automazione. Orario full time dal Lunedì al Sabato. luogo di lavoro Castiglione della Pescaia. Primo periodo di prova finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.

INGEGNERE INFORMATICO/ LAUREATO IN INFORMATICA per ricoprire il ruolo di

Programmatore.La figura ricercata dovrà occuparsi dell’attività di programmazione di

software aziendali per far fronte a specifiche esigenze del business o per risolvere

problemi di funzionamento di soluzioni software già esistenti.Si richiede titolo di laurea

inerente al ruolo.Inserimento finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato, CCNL

di categoria, inquadramento commisurato al candidato prescelto. Orario full time LunSab. Luogo di lavoro Castiglione della Pescaia (Gr).