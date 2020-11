Arrivano i nuovi numeri civici nel centro storico. Il sindaco: «Risolviamo un problema di lunga data»

MONTEROTONDO MARITTIMO – È iniziata da via Bardelloni, a Monterotondo Marittimo, la posa dei nuovi numeri civici. I primi interventi sono stati effettuati il 2 novembre. Via per via, abitazione per abitazione verrà riordinata la numerazione civica del centro storico di Monterotondo Marittimo, risolvendo finalmente le criticità che da anni erano presenti sul territorio. Il lavoro, realizzato in economia dall’Ente, proseguirà nelle vie limitrofe e a Frassine.

Il Comune provvederà alla rimozione delle piastrelle in ceramica e all’abrasione dei numeri in pittura sulle facciate con contestuale installazione delle nuove piastrelle con il numero civico che nel centro storico saranno in marmo inciso.

Un lavoro complesso che vedrà impegnati gli uffici civici per almeno un anno e mezzo per completare tutta la revisione della toponomastica.

“Avere la via e la numerazione civica corretta – spiega il sindaco Giacomo Termine – ci permette di risolvere problematiche che vanno avanti da tempo, sia per le banche dati comunali, sia per il cittadino che spesso ha a che fare con errori e ritardi nel recapito dei documenti”.

Per la frazione di Frassine sarà effettuata una completa revisione estesa alla più recente urbanizzazione. Eventuali modifiche da apportare all’indirizzo di residenza saranno effettuate d’ufficio e comunicate agli interessati direttamente dal Servizio Anagrafe di Monterotondo Marittimo. Seguirà il riallineamento del dato catastale delle unità immobiliari, effettuato in collaborazione con l’Agenzia del Territorio.