Virtus anti virus, stop volontario della società maremmana: «Per la sicurezza di tutti»

ROCCASTRADA – Dichiarazione ufficiale e gesto responsabile della società Virtus Maremma: “Dopo le precisazioni della Federazione in merito all’ ultimo DPCM e dopo costante e serrato confronto con i nostri tecnici, con i nostri collaboratori ed essendo sempre in contatto diretto con l’amministrazione comunale, a malincuore, la società ha deciso di rimandare la ripresa dell’attività al lunedì 9 novembre”.

“Il nostro impegno in questi mesi – prosegue il comunicato – con dispendio di risorse umane ed economiche per rispettare i vari protocolli imposti giustamente per la sicurezza dei ragazzi, dello staff e delle loro famiglie, abbiamo maturato la decisione di questo stop temporaneo, la crescita dei contagi esponenziale dei contagi in questi giorni ci impone in coscienza di evitare qualsiasi possibile rischio per i nostri ragazzi e per i genitori non che per tutti i nostri membri dello staff tecnico, pur sapendo che i ragazzi fremono per ricominciare a giocare, riteniamo sia giusto fermarsi per un’altra settimana. Confidiamo che, quanto prima, bambini e ragazzi potranno tornare a calcare il campo, un luogo di aggregazione e socialità per Voi, per gli sportivi e i genitori, dove correre, divertirsi, imparare, giocare le partite.. tutto quello che è il calcio , lo sport più bello del mondo”.

“Tutti noi non vediamo l’ora di potere vedere l’impianto pieno con tante famiglie – si chiude il comunicato – che negli anni hanno avuto nella nostra società un punto di riferimento per i loro pomeriggi ma , sin dal primo momento abbiamo messo al primo posto la salvaguardia della salute di tutti coloro che a vario titolo lo frequentano.

Vi terremo costantemente aggiornati. Una sola ed unica raccomandazione per tutti voi: indossate la mascherina, lavatevi ed igienizzatevi spesso le mani, mantenete il distanziamento”.