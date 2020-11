Grosseto, a Pontedera un punto ma tante occasioni

GROSSETO – Alla fine il Grosseto deve accontentarsi di un solo punto, dopo una bella gara condita da diverse occasioni e altrettanti episodi dubbi. In campo Magrini conferma la solita difesa, mentre la novità principale è a centrocampo dove Cretella torna titolare, come trequartista, alle spalle di Boccardi e Moscati (foto Us Grosseto 1912 – Noemy Lettieri).

Il primo squillo arriva al 7’ con un affondo di Cretella, che da fuori area prova il tiro: alto sulla traversa. Risponde il Pontedera al 15’, con una punizione che Barosi para con bravura. Due minuti dopo è ancora Cretella, questa volta di testa, a sfiorare il vantaggio servito ottimamente da Polidori. Al 22’ ancora Grifone: Sersanti gioca d’anticipo, ruba palla e scappa via servendo sotto porta Boccardi che, in scivolata, non trova di poco la porta. Alla mezz’ora Raimo anticipa l’avversario con un ottimo intervento in scivolata ma si fa male a una spalla e deve abbandonare il campo: al suo posto Campeol. L’ultima occasione del primo tempo arriva allo scadere con un tiro alto di Moscati.

Ripresa di marca biancorossa, con la punizione di Vrdoljak all’11’ che impegna Sarri. Al 23’ occasione per i padroni di casa, che rubano palla a Campeol e a tu per tu con Barosi si vedono chiudere la porta in faccia. Allo scadere Grosseto in vantaggio, con una mischia sotto porta, ma il direttore di gara annulla per carica sul portiere.

Pontedera-Grosseto 0-0

PONTEDERA: Sarri, Milani, Benassai, Tommasini (47’ st Benericetti), Caponi, Magrassi, Barba, Faella (7’ st Vaccaro), Piana, Benedetti (40’ st Stanzani), Matteucci. A disposizione: Angeletti, Nicoli, Bardini, Risaliti, Pruneti, Pretato, Perretta, Nero, Benericetti, Tersigni. All. Maraia.

GROSSETO: Barosi, Polidori, Gorelli, Ciolli, Raimo (29’ Campeol), Vrdoljak, Kraja (28’ st Fratini), Sersanti, Cretella (14’ st Pedrini), Boccardi (28’ st Russo), Moscati (14’ st Galligani). A disposizione: Antonino, Fomov, Pierangioli, Simeoni, Manicone, Kalaj, Sicurella. All. Magrini.

ARBITRO: William Villa di Rimini (Cesarano di Castellammare di Stabia, Cipolletta di Avellino; Fontani di Siena).

RECUPERO: 1’ pt; 3’ st.