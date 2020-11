Cade di bici nella macchia: i soccorritori lo portano via a spalla

BATIGNANO – La strada sterrata in cui era caduto era in mezzo alla macchia di Batignano, in una zona impervia e difficile da raggiungere con un’ambulanza. Per questo gli operatori di Croce rossa e 118 sono arrivati più vicino possibile, e poi lo hanno raggiunto a piedi.

Così è stato soccorso questa mattina, prima di pranzo, un uomo di 40 anni che era caduto mentre si trovava in mountain-bike assieme ad alcuni amici.

A causa del terreno sconnesso e della fitta vegetazione i soccorritori lo hanno raggiunto a piedi, caricato in barella, e hanno raggiunto l’ambulanza a piedi. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia.