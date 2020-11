Bambino di 5 anni cade dall’auto in corsa. Trasferito al Meyer

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un bambino di 5 anni è caduto da un’auto in movimento. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio verso le 16, sulla strada di Rombaia, che è una strada interna che corre parallela alla Castiglionese.

Il bambino si trovava in auto con la famiglia. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: non si sa se lo sportello fosse chiuso male e si sia aperto e se il bambino sia passato dal finestrino. Il piccolo è caduto in strada, riportando lesioni ed escoriazioni al volto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa di Castiglione della Pescaia. Il piccolo è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer dall’elisoccorso Pegaso. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.