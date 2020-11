Associazione Balneari Grosseto: eletto il nuovo presidente. Tutti i nomi del Cda

MARINA DI GROSSETO – Nuovo presidente e nuovo direttivo per l’Associazione Balneari Grosseto. I soci si sono riuniti qualche giorno fa per eleggere i nuovi organi. Ecco l’esito della consultazione. Smone Guerrini, Presidente; Roberto Albonetti, vice presidente; Sergio Steri, segretario; Alessandro Murineddu, consigliere; Federico Galli, consigliere.

Al termine delle votazioni, i soci, oltre ad augurare buon lavoro al nuovo C.d:A., hanno rivolto un caloroso ringraziamento al Presidente uscente Alessandro Beri per l’impegno sempre profuso nell’associazione.

La nuova sede dell’associazione si trova a Marina di Grosseto in via Serena 4 (c/o Bagno Moby Dick).