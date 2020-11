70 tablet e router per gli studenti del polo liceale: «Tutti devono accedere alla Dad»

GROSSETO – Lunedì 2 novembre il Polo Liceale Pietro Aldi procederà alla consegna in comodato d’uso di 70 devices: 49 tablet/ notebook e 21 router portatili WiFi , ad altrettanti studenti che ne hanno fatto richiesta.

«Dopo un questionario inviato a tutte le famiglie nei giorni scorsi – afferma il dirigente scolastico Roberto Mugnai -, l’Istituto ha inteso dare tempestiva risposta ai genitori che avevano segnalato criticità nell’avere disponibili per i propri figli gli essenziali strumenti informatici per la didattica a distanza».

«Con un grande impegno di tutta la scuola è stato possibile rispondere in tempi brevi a tutte le richieste pervenute nell’intento di assicurare a ogni studente l’effettiva possibilità di poter seguire efficacemente le lezioni da casa. La didattica a distanza che in questo momento così difficile garantisce anche il diritto allo studio, non deve rischiare, almeno con riguardo agli strumenti a disposizione, di alimentare nuove disuguaglianze».