Un lettore «Senza rete fissa nonostante ci sia un disabile in casa»

ISTIA D’OMBRONE – «La rete fissa non funzione, e nonostante le svariate richieste fatte a Tim non riusciamo a risolvere il problema» Roberto Garozzo, un nostro lettore, lamenta così la situazione. Garozzo vive a Istia d’Ombrone, frazione nel comune di Grosseto.

«La linea telefonica fissa, come abbiamo precisato anche a Tim, è necessaria e urgente in quanto serve un utente portatore del 100% d’invalidità. Ma la società continua ad ignorare i solleciti per il ripristino della rete. E’ stato specificato che la linea telefonica potrebbe servire per chiamare dei soccorsi, cosa non sempre fattibile con i cellulari, ma non è servito a nulla».