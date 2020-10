GROSSETO – Incidente stradale lungo l’Aurelia al Bivio di Vallemaggiore, non lontano dall’uscita sud di Grosseto, intorno alle 14.30. Si tratterebbe di un frontale in cui sono rimaste coinvolte tre auto, una delle quali finita in fossa.

Nell’incidente sarebbero rimaste ferite tre persone, fortunatamente in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti la Polizia, i Vigili del fuoco e il personale sanitario di Croce rossa e Pubblica assistenza Humanitas Grosseto.

Il traffico ha subito dei rallentamenti.