L’Almanacco del Giunco: il 31 ottobre Michelangelo termina la Cappella Sistina e l’attentato a Mussolini

GROSSETO – Sabato 31 ottobre, San Volfango vescovo, festa di Halloween, il sole sorge alle 6.51 e tramonta alle 17.05. Accadeva oggi:

475 – Romolo Augustolo è proclamato imperatore romano d’Occidente

802 – Viene deposta l’imperatrice d’Oriente Irene; al suo posto diventa imperatore il ministro delle finanze Niceforo il Logoteta

1512 – Michelangelo Buonarroti finisce la decorazione della volta della Cappella sistina a Roma

1517 – Riforma protestante: Martin Lutero affigge le sue 95 tesi sul portale della chiesa di Wittenberg

1632 – Battesimo di Johannes Vermeer nella chiesa protestante di Delft

1749 – Il Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica “Gravissimo animi”, sulla regolamentazione per l’accesso e il dialogo con i Monasteri delle Monache

1861 – Guerra di secessione americana: adducendo motivi di salute, il generale unionista Winfield Scott si dimette da comandante dell’Esercito statunitense

1864 – Il Nevada diventa il 36esimo stato degli Usa

1892 – Arthur Conan Doyle pubblica Le avventure di Sherlock Holmes

1893 – Italia: entra in vigore il sistema di determinazione del tempo legata ai fusi orari, con una rettifica di 10 minuti rispetto all’ora vigente

1912 – The Musketeers of Pig Alley, diretto da D.W. Griffith, debutta come primo film di gangster

1917 – Prima guerra mondiale: Battaglia di Beersheba

1922 – Benito Mussolini forma il suo primo Governo con popolari, liberali, un radicale, Armando Diaz e Paolo Thaon di Revel

1926 – Il mago Harry Houdini muore di peritonite sviluppatesi dall’aggravarsi di un’appendicite a seguito di un colpo all’addome.

1926 – Il sedicenne Anteo Zamboni attenta a Bologna alla vita di Benito Mussolini, manca il bersaglio e viene linciato dalle squadre fasciste.

1936 – Vengono costituiti i Boy Scouts delle Filippine

1938 – Grande depressione: nel tentativo di ripristinare la fiducia degli investitori, la New York Stock Exchange svela un programma in quindici punti, mirato a migliorare la protezione del pubblico investitore

1940 – Seconda guerra mondiale: fine della battaglia d’Inghilterra – Il Regno Unito evita l’invasione tedesca della Gran Bretagna

1941

– Dopo 14 anni di lavoro, viene completato il monumento del Monte Rushmore

– Seconda guerra mondiale: il cacciatorpediniere Uss Reuben James viene silurato da un U-Boot (lo U-552 al comando di Erich Topp) tedesco nei pressi della costa islandese, moriranno più di 100 marinai statunitensi

1946 – L’Irgun e la Banda Stern, formazioni paramilitari e terroristiche ebraiche, portano a compimento un grave attentato contro l’Ambasciata britannica a Roma

1954 – Guerra d’indipendenza algerina: il Fronte Algerino di Liberazione Nazionale inizia la rivolta contro il governo coloniale francese

1956 – Crisi di Suez: Regno Unito e Francia iniziano a bombardare l’Egitto per costringerlo a riaprire il Canale di Suez

1961 – In Unione Sovietica, il corpo di Josif Stalin viene rimosso dal Mausoleo di Lenin

1968 – Guerra del Vietnam: citando progressi nei colloqui di pace di Parigi, il presidente statunitense Lyndon B. Johnson annuncia alla nazione che ha ordinato una cessazione completa di “tutti i bombardamenti aerei, navali e di artiglieria sul Vietnam del Nord”, effettiva dall’1 novembre

1970 – La teleselezione telefonica è estesa a tutta l’Italia: è possibile chiamare qualsiasi numero telefonico semplicemente anteponendo al numero chiamato il prefisso, senza dover più passare dal centralino centrale

1975 – Bohemian Rhapsody dei Queen viene pubblicata come singolo. È ricordata come una delle canzoni più innovative e particolari della musica rock

1984 – Il primo ministro indiano Indira Gandhi viene assassinata da due guardie del corpo Sikh, a Nuova Delhi scoppiano delle rivolte e quasi 2.000 Sikh innocenti vengono uccisi.

1997 – Viene istituita la Libera Università di Bolzano

1998 – Inizia la Crisi del disarmo iracheno: l’Iraq annuncia che non coopererà più con gli ispettori delle Nazioni unite

1999

– I capi della Chiesa Cattolica Romana e della Chiesa Luterana firmano una Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, ponendo fine alla secolare disputa dottrinale sulla natura della fede e della salvezza

– Il Volo EgyptAir 990, in viaggio da New York al Cairo, si schianta al largo della costa di Nantucket (Massachusetts), uccidendo i 217 a bordo

2000 – Viene spento l’ultimo Multics

2002

– Terremoto del Molise. Una potente scossa di magnitudo 5.4 della Scala Richter, alle ore 11,32, provoca il crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia uccidendo 27 bambini e una maestra; altre due donne, residenti nello stesso paese, restano uccise dalle macerie delle proprie abitazioni

– La partita di calcio tra l’AS Adema e il SO de l’Emyrne ha avuto luogo durante il campionato del Madagascar. Questa partita è entrata nella storia del calcio a causa del suo scarto di reti straordinariamente elevato: 149-0 per l’AS Adema

2003 – Giappone: l’esperimento Belle annuncia la probabile osservazione del primo tetraquark, X(3872)

2005 – Viene resa pubblica la scoperta di due nuovi satelliti di Plutone: Idra e Notte

2011 – La Terra raggiunge il traguardo di sette miliardi di persone

