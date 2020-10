Coronavirus, nuovo picco in Italia: ci sono 31.758 nuovi casi. 297 morti e 5.859 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. Nuovo picco di contagi, anche se il numero di casi cresce poco rispetto a ieri, quando si era registrato un balzo di oltre 4mila contagi in 24 ore: oggi in Italia ci sono 31.758. Ieri i nuovi contagi registrati erano 31.084 (+674).

Cresce anche il numero dei tamponi, che sono 215.886, ovvero 801 in più di ieri (erano 215.085). I morti sono 297, in aumento rispetto a ieri, quando se ne registravano 199 (+98). Crescono i guariti: sono 5.859, mentre ieri erano 4.285. Incrementati i ricoveri (in totale 17.966), che crescono di +1.022 nelle ultime 24 ore, mentre ieri di +980. In aumentano anche le terapie intensive, che in totale sono 1.843 (oggi +97, ieri +95).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 351.386 (+25.600, ieri l’incremento era di +26.595)

• Deceduti: 38.618 (+297)

• Dimessi/Guariti: 289.426 (+5.859)

• Ricoverati: 17.966 (+1.022)

• di cui in Terapia Intensiva: 1.843 (+97)

• Tamponi: 15.784.461 (+215.886)

Totale casi: 679.430 (+31.758)