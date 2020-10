Tuttoweekend: cosa fare nel fine settimana? Ecco la guida del Giunco agli eventi in Maremma

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento

Venerdì 30 ottobre

FOLLONICA

FOLLONICA – Il Festival FollWme giunge alla sua undicesima edizione, in un anno particolare per il quale la manifestazione propone una riflessione sulla condizione emotiva che ha determinato la pandemia covid-19 attraverso delle mostre ed eventi specifici che tentano di promuovere una riflessione partecipata e aperta alla comunità. La Pinacoteca ospita le mostre fotografiche “Risvegli” di Stefano Schirato, e “Turni di vita o di morte” di Andrea Frazzetta. Alle due mostre, che saranno visibili fino al 31 ottobre, si affiancano una mostra fotografica dal titolo “Ti manderò un bacio nel vento” a cura dell’Associazione Gattopicchio, sull’isolamento degli anziani durante il periodo della pandemia covid-19, in collaborazione alle RSA del territorio e, al piano superiore, la mostra fotografica dei ragazzi del FolloWme Junior, che dà voce e azione alle generazioni più giovani. LINK

GROSSETO

GROSSETO – Non è mai stato esposto in pubblico il tondo di Sandro Botticelli con la Madonna, Gesù bambino, san Giovannino e un angelo, protagonista della mostra «La bellezza svelata», in programma a Grosseto dal 23 ottobre al 10 gennaio 2021, presso il Polo culturale Le Clarisse. È il dono grande che il collezionista Gianfranco Luzzetti fa nuovamente alla sua città e alla Chiesa diocesana in occasione della «Settimana della Bellezza» 2020, il festival culturale promosso da Diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia, con la coorganizzazione del Comune e la collaborazione di “Avvenire”, “Luoghi dell’Infinito” e del Polo Universitario Grossetano. LINK

GROSSETO – Il ciclo “Cantiere delle arti” propone al Polo culturale Le Clarisse la mostra “Arcana lux” di Federico Mattera, giovane artista che ha scelto lo pseudonimo di Merisio per celebrare il maestro a cui ispira la sua opera: Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. L’appuntamento è per giovedì 29 ottobre alle ore 17 nella sala conferenze di Clarisse Arte, a ingresso libero; la mostra sarà aperta fino a domenica 8 novembre ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica con orario 10-13 e 16-19, sempre a ingresso gratuito. LINK

GROSSETO – Il Corner Aldi al Polo culturale Le Clarisse ospita una nuova mostra dedicata al maestro di Manciano: in esposizione “Studio di cavalli” e “Testa di donna”. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 gennaio, a ingresso gratuito. LINK

GROSSETO – In occasione dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari verrà presentato, in anteprima nazionale, il libro della prestigiosa collana Meridiani della Mondadori dedicato proprio al grande scrittore, a cui si aggiunge un volume in cui sono incluse tutte le illustrazioni che hanno accompagnato i racconti dell’autore nel corso del tempo, appositamente create dai più prestigiosi artisti nazionali ed internazionali. In seguito all’entrata in vigore del dpcm del 24 ottobre 2020, l’evento previsto per il 30 ottobre alle ore 17.30 in occasione delle celebrazioni del centenario dalla nascita dello scrittore Gianni Rodari, verrà trasmesso in diretta sul canale Youtube della biblioteca Chelliana al link https://www.youtube.com/channel/UCOBL_hzyqpaETXOXa3m2Ucw LINK

GROSSETO – Mostra di pittura ” Primavera” di Francesco Burla alla Galleria “Il Quadrivio”, in viale Sonnino 100/a. Inaugurazione venerdì 23 ottobre alle ore 17. La mostra sarà visibile fino all’1 novembre con orario 16,30-19,30.

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Sabato 17 ottobre inaugura la mostra dell’artista veronese Matia Chincarini, un originale archivio di fotografie stampate su legno d’acero e un video che racconta una storia fatta di amore e bellezza. La mostra rimane aperta fino al 5 novembre dalle ore 16 -19 (chiuso il lunedì) LINK

PIOMBINO

PIOMBINO – Tutto pronto per l’edizione 2020 di Ottobre libri, la rassegna organizzata dalla Biblioteca civica Falesiana in collaborazione con Parchi Val di Cornia, la cooperativa Pleiades, Unitrè, Npl (?), il comitato soci Coop di Riotorto e le Librerie Coop, in adesione alla campagna di promozione della lettura e del libro della Regione Toscana. Un totale di 13 eventi, tutti a ingresso gratuito, pensati per tutte le fasce d’età. Venerdì 30 ottobre alle 17.30 Elena Varvello presenta “Solo un ragazzo” (Einaudi, 2020) a cura di Assaggialibri. L’evento si terrà in videoconferenza LINK

RIOTORTO – Mercoledì 28 ottobre alle 16.30 alla Biblioteca civica Falesiana e venerdì 30 ottobre alle 16.30 alla Bidibi book di Riotorto, zucche mostri e fantasmi prenderanno vita per divertire i bambini in occasione della festa di Halloween. LINK