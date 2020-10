Tessera famiglia per il pesce: si potrà usufruire dell’importo completo per il 2020

ORBETELLO – “In questi giorni stiamo ricevendo numerose note da parte di cittadini detentori della Tessera famiglia prevista dal Regolamento degli Usi civici di pesca al fine di chiedere chiarimenti circa il quantitativo della stessa utilizzabile alla data odierna”.

A scriverlo, in una nota, l’assessore al Patrimonio, Caccia e pesca del Comune di Orbetello Stefano Covitto.

“Bisogna subito evidenziare che indubbiamente tali situazioni derivano dalla gestione straordinaria di quest’anno – prosegue -, infatti, al fine di poter agevolare i cittadini, vista l’emergenza coronavirus, che avrebbe impedito la stampa delle tessere, in accordo con la Società Orbetello Pesca Lagunare, abbiamo deciso di procedere ugualmente all’erogazione del diritto di acquisto a prezzo agevolato.

Tenendo conto delle criticità evidenziate dai cittadini, essendo ancora in uno stato emergenziale, ritengo che quest’anno la soglia del 50% da usufruire entro il31 ottobre non debba essere trattenuta, non comportando così un residuo, da restituire, alla data odierna.

Pertanto tutti i detentori di Tessera famiglia 2020 potranno usufruire dell’importo completo a loro riconosciuto, auspicando che suddetta determinazione possa essere un sostegno alle famiglie orbetellane”.