La Nuova pro loco di Castel del Piano si riunisce in videoconferenza: come partecipare all’assemblea

CASTEL DEL PIANO – La Nuova Pro Loco di Castel del Piano comunica e ricorda ai soci che l’assemblea annuale prevista per oggi 30 ottobre alle ore 20 in prima convocazione e alle ore 21 in seconda convocazione si terrà on line, e non più nella sala consiliare del Comune, per ottemperare alle restrizioni necessarie e dovute alla pandemia in corso.

Potranno partecipare i soci in regola con l’iscrizione 2020, si prega di comunicare la propria volontà di partecipare alla mail nuovaproloco.casteldelpiano@gmail.com o ai numeri 3207531404 e 3803326975.

Sarà inviato a ciascun richiedente apposito link web per entrare nella riunione. Siamo comunque sempre a disposizione per approfondimenti anche telefonici per chi non fosse in grado di partecipare per altri impegni o mancato accesso ad internet.