Follonica Gavorrano di nuovo fermo, posticipata la gara col Montevarchi e stop agli Juniores nazionali

BAGNO DI GAVORRANO – Un altro weekend senza agonismo per la società biancorossoblù. “A seguito della comunicazione pervenuta dal Dipartimento Interregionale – ha diramato il Follonica Gavorrano – vista la richiesta della società Aquila Montevarchi, la gara del campionato di serie D in programma per domenica 1 novembre, è rinviata a data da destinarsi”. Dopo lo slittamento della trasferta contro il Trastevere quindi, niente gara neanche contro il team aretino, valida come sesta giornata di campionato.

Non è andata meglio alla rosa dei diciottenni maremmani. “A seguito della comunicazione pervenuta dal Dipartimento Interregionale – ha riferito la società – si comunica la sospensione del campionato Under 19-Juniores Nazionali fino al 24-11. Gli allenamenti proseguiranno secondo le indicazioni del DPCM del 24-10. Il recupero della gara Follonica Gavorrano-Trestina si disputerà mercoledì 25 novembre alle ore 14.30 presso lo stadio Nicoletti di Follonica”.