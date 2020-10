Coronavirus in Italia, è record di contagi: 31.084 nuovi casi e 199 morti

GROSSETO – E’ stato anticipato durante la conferenza stampa del Ministero della Salute che si è appena conclusa, oggi record di contagi: ci sono 31.084 nuovi casi in Italia. Ieri i nuovi contagi registrati erano 26.831 (+4.253).

Cresce anche il numero dei tamponi, che sono 215.085, ovvero 13.633 in più di ieri (erano 201.452). I morti sono 199, in calo rispetto a ieri, quando se ne registravano 217 (-18). Crescono i guariti: sono 4.285, mentre ieri erano 3.878. Incrementati i ricoveri (in totale 16.944), che crescono di +980 nelle ultime 24 ore, mentre ieri di +983. In aumentano anche le terapie intensive (in totale 1.746), ma crescono meno rispetto a ieri (oggi +95, ieri +115).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 325.786 (+ 26.595, ieri l’incremento era di +22.734)

• Deceduti: 38.321 (+199)

• Dimessi/Guariti: 283.567 (+4.285)

• Ricoverati: 16.944 (+980)

• di cui in Terapia Intensiva: 1.746 (+95)

• Tamponi: 15.568.183 (+215.085)

Totale casi: 647.674 (+31.084)