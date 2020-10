Coronavirus: due positivi nella Rsa. Si aspettano altri tamponi

PITIGLIANO – “Oggi purtroppo registriamo due casi positivi tra gli ospiti della Rsa Le Prata. Mentre altri quattro ospiti e due operatori sono risultati debolmente positivi ed oggi hanno ripetuto il tampone”.

A darne notizia il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili.

“Sono tutti casi asintomatici emersi grazie all’attività di tracciamento – prosegue il primo cittadino -. Secondo le procedure, i positivi sono isolati dagli altri ospiti che sono invece risultati tutti negativi. Nei prossimi giorni riusciremo ad essere più precisi sui numeri”.

“Questo fatto ci indica come il virus circoli ormai tranquillamente in giro ed emerge nei casi in cui il tampone viene svolto regolarmente, come nelle Rsa – conclude -. Serve quindi grande attenzione, soprattutto nei confronti delle persone più fragili”.