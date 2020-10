Scuola media: due classi in quarantena. A casa anche i professori

GROSSETO – Due classi della scuola media Galileo Galilei di Grosseto sono state messe in quarantena a causa di alcuni casi di positività al Coronavirus.

Anche parte dei professori non potranno andare a scuola. Questo sta richiedendo alla scuola uno sforzo extra da un punto di vista della riorganizzazione delle ore di lezione per le altre classi della scuola, visto che gli insegnanti di alcune materie non ci saranno e el loro ore di lezione salteranno.