Prorogata per un anno la gestione di alcuni impianti sportivi

GROSSETO – Per quattro impianti sportivi comunali la Giunta ha scelto di prorogare per un anno la gestione alle attuali società che li hanno in carico, fino al 31 ottobre 2021.

Si tratta del circolo Tennis di via Cimabue affidato all’asd circolo Tennis Grosseto, del Tennis di via Manetti di cui si occupa l’asd Tennis club Manetti, del campo di calcio Il Cristo concesso all’asd Marina calcio e del campo di calcio di via Austria gestito dall’asd Invicta calcio giovani.

La decisione è stata presa per garantire continuità, nelle more dell’espletamento dell’indagine esplorativa per individuare soggetti interessati al loro ammodernamento e alla loro gestione.

“Pur in un momento di difficoltà in cui è anche lo sport a farne le spese – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi – mandiamo un segnale di attenzione e impegno per essere pronti a ripartire con tutte le attività a pieno regime. La promozione di attività sportive, per il loro valore di educazione allo spirito di squadra e all’importanza dell’allenamento, ha sempre fatto parte delle priorità di questa Amministrazione. Le associazioni che finora hanno gestito gli impianti hanno fatto un ottimo lavoro e per questo non possiamo che ringraziarle”.