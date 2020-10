La Fnaarc Confcommercio rinnova il suo direttivo: ecco chi è stato eletto presidente

GROSSETO – La Fnaarc di Grosseto, il sindacato degli agenti e rappresentanti della Confcommercio provinciale, ha rinnovato il suo direttivo.

Valter Bruni è il neopresidente eletto. Grossetano, classe 1962, trentasei anni di carriera nel mondo degli agenti di commercio, da oltre vent’anni nel settore dei prodotti per l’edilizia, Bruni è molto conosciuto nelle province di Grosseto, Livorno e Viterbo, dove opera attualmente.

Bruni fa parte attiva del sindacato già da diversi anni, in qualità di consigliere.

I membri del Consiglio direttivo, al fianco di Bruni, sono: Fernando Brilli, Emanuele Fommei, Luca Modena, Massimiliano Muci, Tommaso Musetti, Andrea Rinaldi, Claro Rossi, Elido Tiberi, Marco Tommasi.

Il presidente ha illustrato le principali linee di programma del suo mandato.

“Il primo impegno assunto è quello di incrementare fortemente la comunicazione – spiega -, un servizio ritenuto importantissimo per stare al fianco degli associati, in particolare in un momento così difficile e complesso, anche a livello normativo. Gli agenti di commercio, infatti, sono tra le figure più penalizzate dagli effetti della crisi economica, conseguente alle misure di contenimento della pandemia che hanno investito la gran parte della loro clientela.

Puntare sulla comunicazione è come un’offerta in più, nel panorama dei servizi più apprezzati, erogati da sempre sul territorio con grande competenza dai professionisti della Fnaarc Confcommercio Grosseto, come la consulenza sui contratti di agenzia e sulla previdenza Enasarco, oltre all’assistenza legale, effettuata in collaborazione da oltre vent’anni con l’avvocato Giulia Cecconi.

Altro impegno preso riguarda la formazione – conclude -; gli agenti di commercio hanno infatti espresso l’esigenza di sviluppare le proprie competenze e pertanto il Direttivo ha annunciato di volersi occupare di nuovi percorsi formativi, funzionali agli associati.

Di fondamentale importanza anche lo sportello per l’accesso ai finanziamenti e al credito”.

Il nuovo Direttivo della Fnaarc di Grosseto ha invitato tutti i colleghi agenti di commercio a partecipare alla vita associativa, che significa contribuire ai processi decisionali e alla costruzione di progetti che possono essere strategici o determinanti per il proprio lavoro e per l’intero settore di appartenenza.

Al presidente Bruni e al nuovo Direttivo vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte del presidente della Confcommercio Carla Palmieri e del direttore Gabriella Orlando.

Per avere maggiori informazioni e per iscrizioni al sindacato, scrivere a fnaarc@confcommerciogrosseto.it.